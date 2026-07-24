Το μεγάλο στοίχημα του Real Estate: Συναλλαγές χωρίς καθυστερήσεις

Άρθρο του Γεωργίου Δ. Ρέκα, Δικηγόρου Managing Associate, ΣΙΟΥΦΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ελληνική αγορά ακινήτων βρίσκεται ίσως στην πιο ενδιαφέρουσα φάση της τελευταίας δεκαετίας. Η ζήτηση παραμένει ισχυρή, το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών συνεχίζεται και το πρόγραμμα Golden Visa εξακολουθεί να προσελκύει αγοραστές που αναζητούν πρόσβαση στη χώρα μέσω της απόκτησης ακινήτου. Παράλληλα, όλο και περισσότεροι Έλληνες αντιμετωπίζουν πλέον την κατοικία όχι μόνο ως ανάγκη στέγασης, αλλά και ως μικρό επενδυτικό εργαλείο.

Πίσω, όμως, από αυτή τη θετική εικόνα, υπάρχει μια πραγματικότητα που όσοι συμμετέχουν καθημερινά στις συναλλαγές γνωρίζουν πολύ καλά: η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα παραμένει μια αγορά σύνθετη, αργή και συχνά απρόβλεπτη.

Το βασικό ερώτημα, συνεπώς, δεν είναι αν υπάρχει ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά. Αυτό είναι δεδομένο. Το ουσιαστικό ερώτημα είναι αν το περιβάλλον των συναλλαγών μπορεί πλέον να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης, διεθνοποιημένης αγοράς.

Και η απάντηση είναι ότι βρισκόμαστε ακόμη σε μια μεταβατική περίοδο.

Σήμερα, η αγορά κατοικίας δεν αφορά μόνο τον κλασικό ιδιώτη αγοραστή. Συναντά κανείς developers, funds, εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, ξένους επενδυτές, νέους ανθρώπους που προσπαθούν να αποκτήσουν πρώτη κατοικία, αλλά και ιδιώτες που αναζητούν αποδόσεις μέσω της βραχυχρόνιας μίσθωσης ή μικρών επενδυτικών projects.

Παρότι οι ανάγκες όλων αυτών των ομάδων διαφέρουν, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι κοινά.

Το πρώτο και σημαντικότερο είναι η πολυπλοκότητα του κανονιστικού πλαισίου. Δεν λείπουν οι κανόνες• αντιθέτως, υπάρχουν πολλοί κανόνες, πολλές διαδικασίες και πολλαπλές ερμηνείες. Συχνά, η ίδια υπόθεση μπορεί να αντιμετωπιστεί διαφορετικά από διαφορετικές υπηρεσίες ή διαφορετικές περιοχές της χώρας. Αυτό δημιουργεί ανασφάλεια και αβεβαιότητα στη συναλλαγή.

Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα είναι ο νομικός και τεχνικός έλεγχος των ακινήτων. Πολύ συχνά, προβλήματα πολεοδομικής φύσης, ζητήματα νομιμοποιήσεων ή εκκρεμότητες τίτλων δεν είναι άμεσα ορατά. Αναδεικνύονται στην πορεία και επηρεάζουν καθοριστικά την εξέλιξη μιας αγοραπωλησίας. Αυτό σημαίνει καθυστερήσεις, πρόσθετο κόστος και, σε αρκετές περιπτώσεις, ματαίωση της συναλλαγής.

Το τρίτο πρόβλημα αφορά τον χρόνο. Πολεοδομίες, δήμοι, κτηματολογικά γραφεία, αρχαιολογικές υπηρεσίες και πλήθος άλλων φορέων συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στη διαδικασία. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η ύπαρξη αυτών των σταδίων, αλλά η διάρκεια και η αλληλουχία τους. Μια συναλλαγή μπορεί να «κολλήσει» για εβδομάδες ή και μήνες, όχι επειδή υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα, αλλά επειδή το σύστημα λειτουργεί με αργούς ρυθμούς.

Αυτό έχει μια πολύ σοβαρή συνέπεια: ακίνητα παραμένουν εκτός αγοράς για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Καθυστερούν να αξιοποιηθούν, να πωληθούν ή να χρηματοδοτηθούν. Και όταν η αγορά χάνει χρόνο, χάνει και αξία.

Η καθυστέρηση σήμερα δεν είναι απλώς μια διοικητική δυσκολία. Είναι οικονομικό κόστος.

Το επόμενο μεγάλο βήμα για την ελληνική αγορά δεν αφορά μόνο την ανάπτυξη νέων και ποιοτικών ακινήτων. Αφορά την ίδια τη συναλλαγή.

Η αξία μιας ώριμης αγοράς δεν κρίνεται μόνο από τα ακίνητα που διαθέτει, αλλά και από το πόσο εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια μπορεί να ολοκληρωθεί μια αγορά.

Η Ελλάδα χρειάζεται πλέον ένα νέο μοντέλο συναλλαγής ακινήτου: ασφαλές, γρήγορο και σύγχρονο.

Ασφαλής συναλλαγή σημαίνει ότι ο αγοραστής γνωρίζει από την αρχή τι ακριβώς αγοράζει. Όχι μετά από μήνες ελέγχων και αλλεπάλληλων εγγράφων, αλλά πριν δεσμευτεί οικονομικά και επενδυτικά. Η ασφάλεια στη συναλλαγή δημιουργεί εμπιστοσύνη και η εμπιστοσύνη είναι η σημαντικότερη προϋπόθεση για να λειτουργήσει σωστά μια αγορά.

Γρήγορη συναλλαγή σημαίνει ότι η διαδικασία ολοκληρώνεται μέσα σε λογικά χρονικά πλαίσια. Στη σημερινή εποχή, ούτε ένας επενδυτής ούτε ένα νέο ζευγάρι μπορούν να περιμένουν απεριόριστα για να μάθουν αν μια αγορά μπορεί να ολοκληρωθεί. Ο χρόνος έχει γίνει κρίσιμος παράγοντας της οικονομικής απόφασης.

Και σύγχρονη συναλλαγή σημαίνει κάτι βαθύτερο από μια απλή ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας. Δεν αρκεί να ανεβάζουμε ηλεκτρονικά τα ίδια δεκάδες δικαιολογητικά που μέχρι χθες συλλέγαμε σε φυσικούς φακέλους.

Τα πραγματικά εργαλεία αλλαγής υπάρχουν ήδη και θα καταστούν λειτουργικά όταν ολοκληρωθούν πλήρως.

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο αποτελεί σίγουρα τη σημαντικότερη μεταρρύθμιση στη δομή της αγοράς ακινήτων, με βασική προϋπόθεση βέβαια την πλήρη ολοκλήρωσή του. Παράλληλα, η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου δημιουργεί για πρώτη φορά μια συγκροτημένη και διαρκώς ενημερωμένη βάση δεδομένων για κάθε ακίνητο.

Αυτά τα δύο εργαλεία μπορούν να αλλάξουν ριζικά τη φύση της συναλλαγής.

Μια πραγματικά σύγχρονη αγορά θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία μεταβίβασης: απλές διαδικασίες, σαφή δεδομένα, περιορισμό της γραφειοκρατίας και συμβόλαια που θα περιλαμβάνουν μόνο την ουσία της συναλλαγής• τους συμβαλλόμενους, το τίμημα, το ακίνητο και τους απολύτως απαραίτητους όρους. Χωρίς πολυσέλιδες περιγραφές, ιστορικότητα προγενέστερων τίτλων και ατέλειωτα προσαρτώμενα έγγραφα και πιστοποιητικά. Ο συμβολαιογράφος μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της συναλλαγής, δημιουργώντας ένα σύγχρονο ψηφιακό συμβόλαιο που θα περιέχει τα στοιχεία που θα αντλούνται από την αυτοματοποιημένη διασύνδεση των υπηρεσιών όπως το ΓΕΜΗ, η ΑΑΔΕ και φυσικά το Κτηματολόγιο και οι Πολεοδομίες, σε μια συναλλαγή που θα ολοκληρώνεται μέσα σε μερικές ημέρες από τότε που ο αγοραστής θα αποφασίσει να αγοράσει το ακίνητο.

Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον αλλάζει αναπόφευκτα και ο ρόλος του δικηγόρου.

Ο δικηγόρος της επόμενης ημέρας δεν θα περιορίζεται μόνο στον έλεγχο τίτλων ή στην παράσταση κατά την υπογραφή ενός συμβολαίου. Ο ρόλος του μετακινείται πολύ νωρίτερα: στο στάδιο του σχεδιασμού, της αξιολόγησης και της στρατηγικής καθοδήγησης μιας επένδυσης.

Ο σύγχρονος νομικός σύμβουλος καλείται να «μεταφράζει» το κανονιστικό πλαίσιο σε πρακτικές επιχειρηματικές αποφάσεις. Να εντοπίζει όχι μόνο τι επιτρέπεται θεωρητικά, αλλά τι είναι πραγματικά εφικτό, ασφαλές και λειτουργικό.

Και ίσως εκεί βρίσκεται τελικά το μεγαλύτερο στοίχημα της ελληνικής αγοράς ακινήτων.

Όχι μόνο να δημιουργήσει περισσότερα και καλύτερης ποιότητας ακίνητα, πράγμα που είναι έτσι κι αλλιώς απαραίτητο.

Αλλά να δημιουργήσει ένα περιβάλλον συναλλαγών σύγχρονο, ταχύτατο, ασφαλές, διαφανές και πιο αποτελεσματικό.

Οι μεγάλες αγορές του μέλλοντος δεν θα ξεχωρίζουν μόνο για τα projects και τα κεφάλαιά τους.

Θα ξεχωρίζουν για την ταχύτητα, την απλότητα και την αποτελεσματικότητα των συναλλαγών τους.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο Reporter Magazine Ιουλίου 2026