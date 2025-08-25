Ιατρικός Σύλλογος: Αναγκαία η αναθεώρηση της διαχείρισης του ιατρικού δυναμικού της χώρας

«Είναι κοινό κτήμα ότι στην Ελλάδα, καίτοι διαθέτουμε υπερεπαρκή αριθμό ιατρών (68.000 εντός της επικρατείας και 19000 περίπου εκτός), αυτοί δεν επιθυμούν να εργαστούν για το ΕΣΥ και αποφεύγουν εργασιακές σχέσεις με το δημόσιο», σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ).

Εντός του 2024 νομοθετήθηκαν για την επίλυση του προβλήματος οι κάτωθι ρυθμίσεις:

1. Η πολιτική επιστράτευση ιατρών που ασκούν ιδιωτικό έργο για την κάλυψη αναγκών του ΕΣΥ.

2. Η κατάργηση της αποκλειστικής απασχόλησης των ιατρών του ΕΣΥ.

3. Κίνητρα για υπηρέτηση σε παραμεθόριο περιοχή.

4. Παράταση του εργασιακού βίου των γιατρών του ΕΣΥ έως τα 70 έτη.

Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι ο ΠΙΣ επεσήμανε εξαρχής πως η πολιτική επιστράτευση ιατρών που ασκούν ιδιωτικό έργο θα διαλύσει τις σχέσεις του ιατρικού κόσμου με την εκβιάζουσα πολιτεία, ενώ η κατάργηση της αποκλειστικής απασχόλησης των ιατρών του ΕΣΥ δεν αφορά τους περισσότερους ιατρούς του ΕΣΥ, 20% μόνο χρησιμοποιούν το προνόμιο. Παράλληλα, όσον αφορά το τρίτο μέτρο, ο ΠΙΣ σημειώνει ότι η μετακίνηση προς το κέντρο μετά από 3 χρόνια υπηρεσίας σε άγονο, αντί να λύσει θα δημιουργήσει προβλήματα.

Τέλος, για την παραμονή των ιατρών του ΕΣΥ έως την ηλικία των 70 ετών, που είναι λογική, εφόσον αυτή δεν αποσυνδεθεί από τη διεύθυνση κλινικών και άλλες διοικητικές θέσεις θα επιφέρει παραιτήσεις νεότερων γιατρών.

Ο ΠΙΣ από την ολοκλήρωση των παραπάνω μέτρων τον Οκτώβριο του 2024 καταγράφει καθημερινά από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ τις προσλήψεις ιατρών στο ΕΣΥ, τις συνταξιοδοτήσεις και τις παραιτήσεις, για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των τεσσάρων μέτρων που συναποτελούν πολιτική.

«Έχουμε ήδη ανακοινώσει σταδιακά τις καταγραφές μας έως και τον Απρίλιο του 2025 που ήταν αρνητικές», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, ενώ τονίζεται ότι στο τέλος Μαΐου διαπιστώθηκε σημαντική επιδείνωση στην ελκυστικότητα του ΕΣΥ και μάλιστα χειρότερο ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων το 2025 έναντι του 2024.

«Αναμέναμε μάταια τους επόμενους μήνες εξομάλυνση ή βελτίωση και δεν ανακοινώσαμε τις καταγραφές μας μέχρι την συμπλήρωση 3μηνου», σημειώνει στη συνέχεια ο Ιατρικός Σύλλογος.

Στα παρακάτω γραφήματα φαίνεται η κατάσταση τους μήνες Μάιο έως και Ιούλιο του 2025, όπου όσοι προσλαμβάνονται στο ΕΣΥ είναι λιγότεροι από το άθροισμα όσων παραιτούνται και συνταξιοδοτούνται. Και επιπλέον το ισοζύγιο το 2025 είναι χειρότερο από το 2024 πριν τη λήψη των μέτρων.

«Αισθανόμαστε λύπη την ώρα που τα Νοσοκομεία μας χτίζονται, ανακαινίζονται, εξοπλίζονται, η διαχείριση του προσωπικού να αποτυγχάνει έτσι», αναφέρει καταληκτικά ο ΠΙΣ, σημειώνοντας: «Λυπούμαστε περισσότερο γιατί επαληθεύονται οι προβλέψεις μας, οι οποίες ανοίκεια αντιμετωπίσθηκαν τότε που έπρεπε να αξιοποιηθούν.»