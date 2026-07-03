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2ο TRIETHNÉS FESTIVAL: Επιστρέφει τον Αύγουστο στην Πρέσπα με νέες διεθνείς συνεργασίες
Magazino
21:00 - 03 Ιουλ 2026

2ο TRIETHNÉS FESTIVAL: Επιστρέφει τον Αύγουστο στην Πρέσπα με νέες διεθνείς συνεργασίες

Reporter.gr Newsroom
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Με νέες συνεργασίες, ένα πλούσιο και πολυδιάστατο πρόγραμμα, καθώς και με διεθνείς καλλιτεχνικές συμμετοχές, επιστρέφει το 2ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής TRIETHNÉS.

Από τις 27 έως τις 30 Αυγούστου 2026, η Πρέσπα κινείται σε έντονους φεστιβαλικούς ρυθμούς για ακόμα μία χρονιά. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει πλήθος μουσικών συναυλιών, καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, νέες συνεργασίες καθώς και συναυλίες σε σημαντικά τοπόσημα των λιμνών σε Ελλάδα και Αλβανία.

Στο φετινό πρόγραμμα συμμετέχουν και πάλι καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, με συνεργασίες από την Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Βραζιλία, Γερμανία, το Βέλγιο και τη Χιλή, ενώ το φεστιβάλ εγκαινιάζει την συνεργασία του με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, στα πλαίσια της αδελφοποίησης των Δήμων Πρεσπών και Αθηναίων.

Διαβάστε περισσότερα στο mamamia.gr.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/07/2026 - 14:43
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