ΕΛΣΤΑΤ: Τα μη μεταλλικά ορυκτά κυριάρχησαν στην εγχώρια εξόρυξη το 2023 - Μείωση της υλικής εξάρτησης από εισαγωγές

Το 2023, τα μη μεταλλικά ορυκτά κυριάρχησαν στην εγχώρια εξόρυξη, αντιπροσωπεύοντας το 61,2% του συνολικού όγκου, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Εγχώρια Κατανάλωση Υλικών

Η Εγχώρια Κατανάλωση Υλικών ανήλθε το 2023 σε 112.434 χιλιάδες τόνους, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,0% σε σχέση με το έτος 2022 (113.601 χιλιάδες τόνοι). Η εγχώρια εξόρυξη αντιπροσωπεύει το 84,6% της εγχώριας κατανάλωσης υλικών με 95.091 χιλιάδες τόνους και το ισοζύγιο φυσικού εμπορίου αντιπροσωπεύει το 15,4% με 17.343 χιλιάδες τόνους.

Εγχώρια Εξόρυξη

Η εγχώρια εξόρυξη ανήλθε το 2023 σε 95.091 χιλιάδες τόνους, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,2% σε σχέση με το έτος 2022 (94.948 χιλιάδες τόνοι). Η εξόρυξη μη μεταλλικών ορυκτών ανήλθε σε 58.172 χιλιάδες τόνους (61,2% της συνολικής εγχώριας εξόρυξης), ακολουθούμενη από την εξόρυξη βιομάζας με 24.619 χιλιάδες τόνους (25,9%) και την εξόρυξη ενεργειακών ορυκτών με 10.823 χιλιάδες τόνους (11,4%). Τέλος, η εξόρυξη μεταλλευμάτων ανήλθε σε 1.476 χιλιάδες τόνους, αποτελώντας το 1,6% της συνολικής εγχώριας εξόρυξης.

Ισοζύγιο Φυσικού Εμπορίου

Το ισοζύγιο φυσικού εμπορίου ανήλθε το 2023 σε 17.343 χιλιάδες τόνους. Οι εισαγωγές ανήλθαν σε 62.895 χιλιάδες τόνους ενώ οι εξαγωγές σε 45.552 χιλιάδες τόνους. Σε σύγκριση με το 2022, το ισοζύγιο φυσικού εμπορίου μειώθηκε κατά 7,0%.

Τα ενεργειακά ορυκτά ήταν τα κύρια υλικά εισαγωγών το 2023 με 42.376 χιλιάδες τόνους και μερίδιο 67,4% των συνολικών εισαγωγών. Οι εισαγωγές βιομάζας και μεταλλευμάτων ανήλθαν σε 9.113 και 5.943 χιλιάδες τόνους αντίστοιχα, αποτελώντας το 14,5% και 9,4% των συνολικών εισαγωγών.

Σχετικά με τις εξαγωγές το έτος 2023, η κύρια κατηγορία υλικού ήταν αυτή των ενεργειακών ορυκτών με 24.231 χιλιάδες τόνους (53,2% των συνολικών εξαγωγών), ακολουθούμενη από τα μη μεταλλικά ορυκτά και τα υλικά βιομάζας με 8.728 (19,2%) και 6.721 (14,8%) χιλιάδες τόνους αντίστοιχα.

Παραγωγικότητα Πόρων

Ο δείκτης παραγωγικότητας πόρων ανήλθε το 2023 σε 1.763 ευρώ ανά τόνο υλικού, έναντι 1.705 ευρώ ανά τόνο το 2022, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,4%.

Υλική Εξάρτηση από Εισαγωγές

Ο δείκτης της συνολικής υλικής εξάρτησης από εισαγωγές ανήλθε το 2023 σε 39,8%, μειωμένος κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το έτος 2022 (40,1%).

Τα μεταλλεύματα εμφάνισαν το μεγαλύτερο ποσοστό υλικής εξάρτησης από εισαγωγές με 80,1%, ακολουθούμενα από τα ενεργειακά ορυκτά με 79,7%. Η εξάρτηση των υλικών βιομάζας από τις εισαγωγές ανήλθε στο 27,0%, ενώ η κατηγορία υλικού με το χαμηλότερο δείκτη εξάρτησης από τις εισαγωγές ήταν τα μη μεταλλικά ορυκτά με 4,9%.