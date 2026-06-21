Release Athens 2026: Η Protergia δίνει ξανά ενέργεια στο μεγάλο φεστιβάλ του καλοκαιριού

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Protergia βρίσκεται στο πλευρό του Release Athens, στηρίζοντας τη μεγάλη επετειακή διοργάνωση των 10 χρόνων με εμπειρίες, δώρα και δράσεις που κάνουν τη συναυλιακή βραδιά να ξεκινά πριν ακόμη ανάψουν τα φώτα της σκηνής.

Release Athens 2026 με το καλύτερο Line up!

Υπάρχουν κάποια καλοκαιρινά ραντεβού που μοιάζουν πλέον αυτονόητα. Ένα από αυτά είναι το Release Athens στην Πλατεία Νερού: εκεί όπου κάθε χρόνο διαφορετικές γενιές, μουσικές φυλές και παρέες συναντιούνται μπροστά στη σκηνή για να ζήσουν live που μένουν στη μνήμη πολύ μετά το τελευταίο encore.

Φέτος, το Release Athens συμπληρώνει 10 χρόνια συνεχούς παρουσίας και το γιορτάζει με ένα από τα πιο πολυσυλλεκτικά line-up των τελευταίων ετών. Από τον ατμοσφαιρικό Chris Isaak με τον οποίο άνοιξε η αυλαία του φεστιβάλ στο Θέατρο Λυκαβηττού, το nu metal ξέσπασμα των Limp Bizkit και το reunion των Ημισκουμπρίων, μέχρι το avant-pop σύμπαν του David Byrne, το ηλεκτρονικό υπερθέαμα του Jean-Michel Jarre και τη σκοτεινή, σχεδόν τελετουργική ένταση του Nick Cave, το φετινό πρόγραμμα κινείται σε πολλά διαφορετικά μουσικά σύμπαντα.

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