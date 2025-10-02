ΕΟΦ: Παραπλάνηση καταναλωτών για το σκεύασμα DIAXIL

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) εφιστά την προσοχή του κοινού για την παράνομη προώθηση και πώληση του σκευάσματος DIAXIL στο διαδίκτυο, το οποίο συνοδεύεται από ψευδείς ισχυρισμούς περί θεραπείας του διαβήτη.

Οι διαφημίσεις του αναφέρουν ότι προσφέρει εγγυημένη αποτελεσματικότητα, υπεροχή έναντι εγκεκριμένων φαρμάκων, βελτίωση της γενικής υγείας, έλλειψη ανεπιθύμητων ενεργειών και ότι περιέχει μόνο φυσικά συστατικά — ισχυρισμοί που δεν τεκμηριώνονται.

Παράλληλα, παρουσιάζεται ψευδώς ότι υποστηρίζεται από διακεκριμένο ιατρό και συνοδεύεται από πλαστές κριτικές χρηστών. Σε ορισμένες ιστοσελίδες χαρακτηρίζεται ως «συμπλήρωμα διατροφής», παρά το γεγονός ότι προβάλλεται ως θεραπεία ασθένειας.

Ο ΕΟΦ υπενθυμίζει ότι το DIAXIL δεν διαθέτει άδεια κυκλοφορίας και δεν έχει αξιολογηθεί για την ασφάλεια ή την αποτελεσματικότητά του. Συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε διαδικτυακές διαφημίσεις προϊόντων με «θαυματουργές» ιδιότητες ή χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την υγεία.

Υπενθυμίζεται ότι η πώληση φαρμάκων γίνεται αποκλειστικά μέσω των φυσικών φαρμακείων και ότι η διαδικτυακή διακίνησή τους απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία.