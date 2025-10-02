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ΝΑΤΟ: Πιέζει την Αθήνα για ενίσχυση της Ουκρανίας με Mirage 2000-5
Πολιτική
16:06 - 02 Οκτ 2025

ΝΑΤΟ: Πιέζει την Αθήνα για ενίσχυση της Ουκρανίας με Mirage 2000-5

Reporter.gr Newsroom
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Η Αθήνα βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο πιέσεων από συμμάχους και εταίρους στο ΝΑΤΟ, οι οποίοι ζητούν μεγαλύτερη συμβολή στην ενίσχυση της Ουκρανίας, ιδίως μετά την απόφαση των ΗΠΑ να αυξήσουν τη στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, αλλά και χώρες της ανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας, προτρέπουν την Ελλάδα να διαθέσει μέρος των 24 μαχητικών Mirage 2000-5 της Πολεμικής Αεροπορίας, ώστε τελικά να καταλήξουν στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, τον ρόλο του «μεσάζοντα» σε τέτοιου είδους μεταπωλήσεις αναλαμβάνουν κυρίως οι μεγάλες δυνάμεις του ΝΑΤΟ (ΗΠΑ, Γαλλία, Γερμανία), αλλά και η Τσεχία, που λειτουργεί ως διαμετακομιστικός κόμβος. Την πρόθεσή της να συμβάλει ανάλογα έχει εκφράσει και η Εσθονία, η οποία, παρότι μικρή χώρα, στηρίζει σθεναρά την Ουκρανία.

Η ελληνική κυβέρνηση παραμένει επιφυλακτική, θέλοντας να αποφύγει την εμπλοκή σύγχρονων οπλικών συστημάτων σε επιχειρήσεις κατά της Ρωσίας. Ωστόσο, το ζήτημα είχε συζητηθεί με το Παρίσι, δεδομένου ότι η Ελλάδα εξετάζει την αγορά 6–12 νέων μαχητικών Rafale. Στο πλαίσιο αυτό, τέθηκε και το ενδεχόμενο να μειωθεί το κόστος προμήθειας των Rafale, εφόσον προχωρούσε μεταπώληση μέρους των Mirage 2000-5.

Παρά την πρόθεση της Αθήνας να πουλήσει τα Mirage, οι συζητήσεις με ενδιαφερόμενες χώρες, όπως η Ινδία, δεν ευοδώθηκαν, ενώ αρνητικές εμφανίστηκαν και ορισμένες βαλκανικές χώρες. Ιδιαίτερα στην περίπτωση που η τελική κατάληξη ήταν η Ουκρανία, η ελληνική πλευρά διατηρεί σαφή άρνηση. Αντίθετα, συνεχίζει να αποδεσμεύει απαρχαιωμένα συστήματα, όπως τα 60 αυτοκινούμενα οβιδοβόλα Μ-110 των 203 χιλιοστών, που βρίσκονται σε υπηρεσία από τη δεκαετία του 1960. Τα συστήματα αυτά θα παραλάβει η Τσεχία για λογαριασμό της Ουκρανίας, παραχωρώντας στην Ελλάδα πιο σύγχρονα πυρομαχικά 155 χιλιοστών και ανταλλακτικά για οχήματα σοβιετικής προέλευσης, τα οποία δεν διατίθενται πλέον στην αγορά. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον πιέζει την Αθήνα να συμμετάσχει στο πρόγραμμα PURL για την προμήθεια αμερικανικών όπλων, στο οποίο συμμετέχουν ήδη κυρίως χώρες της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας.

Όλες αυτές οι διεργασίες διαδραματίζονται ενώ στην Ε.Ε. προχωρούν, με δυσκολίες, οι συζητήσεις για την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα. Στο πλαίσιο αυτό, η Αθήνα δέχεται πιέσεις και από το ΝΑΤΟ να συναινέσει στη συμμετοχή της Τουρκίας στα δάνεια του SAFE, με στόχο την προσέγγιση Άγκυρας–Βρυξελλών. Ωστόσο, η ελληνική κυβέρνηση, όπως έχει υπογραμμίσει κατ’ επανάληψη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απορρίπτει μια τέτοια προοπτική όσο συνεχίζονται οι απειλές της Τουρκίας απέναντι στην ελληνική κυριαρχία.

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