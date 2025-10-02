Κικίλιας: Διασφαλίζουμε αξιόπιστες θαλάσσιες συγκοινωνίες για τους νησιώτες

Αναρτήθηκε η προκήρυξη του διαγωνισμού για τις άγονες γραμμές, με την οποία το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εισάγει νέο πλαίσιο για τη θαλάσσια διασύνδεση των νησιών. Ο σχεδιασμός αναπτύσσεται σε ορίζοντα τετραετίας, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των τοπικών κοινωνιών και τη δημιουργία σταθερών προοπτικών για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Με το νέο μηχανισμό εξασφαλίζεται η κάλυψη μικρών και απομακρυσμένων νησιών, καθώς θα εγκρίνονται έγκαιρα τα δρομολόγια, διευκολύνοντας τον προγραμματισμό των θαλάσσιων συγκοινωνιών και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών.

Οι συμβάσεις, που μέχρι σήμερα ήταν ετήσιες, αποκτούν πλέον διάρκεια τεσσάρων ετών (1η Νοεμβρίου 2025 – 31η Οκτωβρίου 2029), ενισχύοντας την αξιοπιστία των δρομολογίων. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την τετραετία ανέρχεται σε 668 εκατ. ευρώ (167 εκατ. ευρώ ετησίως, έναντι 148 εκατ. ευρώ σήμερα), ώστε να καλύπτονται οι πραγματικές λειτουργικές ανάγκες του δικτύου.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα ένταξης νεότευκτων πλοίων που θα ναυπηγηθούν κατά τη διάρκεια της τετραετίας, με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

«Με τετραετή ορίζοντα, με αυξημένη χρηματοδότηση και με τη δυνατότητα εισαγωγής νεότευκτων πλοίων, διασφαλίζουμε ότι οι θαλάσσιες συγκοινωνίες θα είναι αξιόπιστες και σύγχρονες. Στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες, δίνουμε στις ακτοπλοϊκές εταιρείες το πλαίσιο για να επενδύσουν και ανοίγουμε τον δρόμο για ένα πιο πράσινο μέλλον στην ελληνική ακτοπλοΐα», δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.