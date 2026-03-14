Οι παθήσεις του κυκλοφορικού πρώτη αιτία θανάτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το 2023 καταγράφηκαν 4,84 εκατομμύρια θάνατοι μεταξύ των κατοίκων της Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κυριότερες αιτίες θανάτου ήταν οι παθήσεις του κυκλοφορικού συστήματος (1,59 εκατ. θάνατοι – 32,8% του συνόλου), ο καρκίνος (1,16 εκατ. – 23,9%) και οι ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος (0,38 εκατ. – 7,8%).

Μεταξύ των άλλων βασικών αιτιών θανάτου περιλαμβάνονται τα εξωτερικά αίτια νοσηρότητας και θνησιμότητας (0,24 εκατ. – 5,0%), οι παθήσεις του πεπτικού συστήματος (0,21 εκατ. – 4,4%), οι ψυχικές και συμπεριφορικές διαταραχές (0,21 εκατ. – 4,3%), οι ασθένειες του νευρικού συστήματος (0,21 εκατ. – 4,3%), οι ενδοκρινικές, διατροφικές και μεταβολικές παθήσεις (0,17 εκατ. – 3,5%) καθώς και η COVID-19 (0,10 εκατ. – 2,1%).

Τα στοιχεία προέρχονται από δεδομένα για τις αιτίες θανάτου που δημοσίευσε η Eurostat. Το σχετικό άρθρο παρουσιάζει ορισμένα βασικά ευρήματα από την πιο αναλυτική έκθεση της υπηρεσίας για τις αιτίες θανάτου στην Ευρώπη.

Θάνατοι από παθήσεις του κυκλοφορικού

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2023 καταγράφηκαν 313 θάνατοι ανά 100.000 κατοίκους από ασθένειες του κυκλοφορικού συστήματος. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται παθήσεις που σχετίζονται με την υψηλή αρτηριακή πίεση, τις καρδιοπάθειες και τις νόσους των φλεβών και των αρτηριών.

Τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας από παθήσεις του κυκλοφορικού καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (923 θάνατοι ανά 100.000 κατοίκους), στη Ρουμανία (787) και στη Λετονία (726).

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στη Γαλλία (163), στην Ισπανία (200) και στη Δανία (208).