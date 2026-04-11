Ο γάμος προστατεύει από τον καρκίνο

Λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν καρκίνο έχουν οι παντρεμένοι, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε την περασμένη Τετάρτη στην επιστημονική επιθεώρηση Cancer Research Communications και πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του University of Miami .

Οι άνδρες που δεν παντρεύτηκαν ποτέ είχαν 68% υψηλότερη επίπτωση καρκίνου, ενώ στις γυναίκες το ποσοστό αυτό έφτανε το 85%, σύμφωνα με τη μελέτη.

Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι η συσχέτιση αυτή ήταν ισχυρότερη μεταξύ των ατόμων ηλικίας 55 ετών και άνω, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι διαφορές που απορρέουν από την οικογενειακή κατάσταση μπορούν να συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια της ζωής των ανθρώπων.

«Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι κοινωνικοί παράγοντες, όπως η οικογενειακή κατάσταση, μπορεί να λειτουργούν ως σημαντικοί δείκτες κινδύνου καρκίνου σε επίπεδο πληθυσμού», δήλωσε ο Paulo Pinheiro, συν-συγγραφέας της μελέτης και καθηγητής επιδημιολογίας καρκίνου στο Miller School Department of Public Health Sciences στο Μαϊάμι.

Είναι ο έγγαμος βίος «ασπίδα» από τον καρκίνο;

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι τα αποτελέσματα δεν σημαίνουν πως οι άνθρωποι πρέπει να παντρευτούν, ούτε ότι ο γάμος αποτελεί κάποια «μυστική» ασπίδα.

Ένας από τους συν-συγγραφείς της μελέτης, ο Frank Penedo, σημειώνει ωστόσο πως «αν δεν είσαι παντρεμένος, θα πρέπει να δίνεις μεγαλύτερη προσοχή στους παράγοντες κινδύνου για καρκίνο, να κάνεις τους απαραίτητους προληπτικούς ελέγχους και να φροντίζεις να είσαι ενήμερος για την υγεία σου».

Όπως επισημαίνεται, αυτό που δείχνει η έρευνα είναι πως η οικογενειακή κατάσταση δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται απλώς ως ένα δημογραφικό στοιχείο, αλλά ως κοινωνικός παράγοντας έκθεσης που μπορεί να αποτυπώνει πτυχές του κινδύνου για καρκίνο που δεν εξηγούνται επαρκώς από άλλους παράγοντες (π.χ. ηλικία, καταγωγή, κοινωνικοοικονομική κατάσταση).

Σημειώνεται πως η μελέτη ανέλυσε δεδομένα από περισσότερα από 100 εκατομμύρια άτομα στις ΗΠΑ και πάνω από 4 εκατομμύρια περιπτώσεις καρκίνου που διαγνώστηκαν μεταξύ 2015 και 2022. Περιέλαβε όλους τους κακοήθεις καρκίνους που διαγνώστηκαν σε ενήλικες άνω των 30 ετών - ηλικία που αντιστοιχεί περίπου στον μέσο όρο πρώτου γάμου στις ΗΠΑ.

Η οικογενειακή κατάσταση χωρίστηκε σε δύο κατηγορίες: όσοι δεν παντρεύτηκαν ποτέ και όσοι είχαν παντρευτεί αλλά δεν είναι πλέον, συμπεριλαμβανομένων διαζευγμένων, σε διάσταση και χήρων.

Ποιοι εμφάνισαν υψηλότερα ποσοστά καρκίνου

Συνολικά, οι ενήλικες που δεν παντρεύτηκαν ποτέ εμφάνισαν υψηλότερα ποσοστά καρκίνου, αν και η συσχέτιση ήταν ισχυρότερη για ορισμένους τύπους.

Ακόμη, οι άνδρες που δεν είχαν παντρευτεί είχαν σχεδόν πενταπλάσιο ποσοστό καρκίνου του πρωκτού σε σύγκριση με τους παντρεμένους.

Στις γυναίκες, η μη ύπαρξη γάμου συνδέθηκε με σχεδόν τριπλάσιο ποσοστό καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Τα ποσοστά καρκίνου του οισοφάγου, του ήπατος και των πνευμόνων ήταν περίπου διπλάσια και στα δύο φύλα στους μη παντρεμένους σε σχέση με όσους είναι ή ήταν παντρεμένοι.

Πώς «σώζει» ο γάμος

Εδώ και καιρό, ο γάμος έχει συσχετιστεί με καλύτερα αποτελέσματα υγείας, όπως χαμηλότερη νοσηρότητα, μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής και καλύτερη αυτό-αξιολόγηση της υγείας, σημειώνουν οι συγγραφείς της μελέτης.

Οι θετικοί παράγοντες που συνδέονται με τον γάμο περιλαμβάνουν μεγαλύτερη κοινωνική υποστήριξη, πιο υγιεινές συμπεριφορές – όπως μειωμένη κατανάλωση αλκοόλ και καπνού – πιο ασφαλή σεξουαλική συμπεριφορά και μεγαλύτερη οικονομική σταθερότητα.

Για ορισμένους καρκίνους, όπως του πρωκτού και του τραχήλου της μήτρας – που σχετίζονται με τον ιό HPV – οι διαφορές μπορεί να οφείλονται και σε διαφοροποιήσεις στην έκθεση.

Παράλληλα, πέρα από την εμφάνιση καρκίνου, με βάση παλαιότερες μελέτες, οι παντρεμένοι ασθενείς διαγιγνώσκονται συχνότερα σε πρώιμα στάδια και έχουν υψηλότερα ποσοστά επιβίωσης, χάρη στην υποστήριξη ή και ενθάρρυνση να εξεταστούν από τον/την σύντροφο. Ταυτόχρονα, τα επίπεδα πρόληψης είναι υψηλότερα και η διαχείριση της θεραπείας καλύτερη.