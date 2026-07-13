Μελέτη: Η καθιστική εργασία αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου ακόμη και αν γυμνάζεστε

Νέα έρευνα του PLOS Medicine προειδοποιεί: Το να κάθεστε πάνω από 30 λεπτά χωρίς διάλειμμα αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου από καρκίνο. Δείτε πώς να προστατευτείτε με απλές κινήσεις.

Αν περνάτε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας σας πίσω από ένα γραφείο, στο αυτοκίνητο ή στον καναπέ, μια νέα μελέτη σάς δίνει έναν ακόμα πολύ σημαντικό λόγο για να σηκωθείτε και να κινηθείτε.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το να κάθεστε συνεχώς για περισσότερο από 30 λεπτά τη φορά συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο — ακόμη και αν γυμνάζεστε τακτικά. Τα ευχάριστα νέα; Το να σπάτε αυτές τις μεγάλες περιόδους ακινησίας με λίγη ελαφριά κίνηση φαίνεται πως μειώνει δραστικά αυτόν τον κίνδυνο.

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