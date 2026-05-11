Αγαπηδάκη: Νέα προγράμματα πρόληψης για υπέρταση και καρκίνο

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, παραχώρησε σήμερα (11/5) μια «εφ' όλης της ύλης» συνέντευξη στην οποία αναφέρθηκε μεταξύ άλλων τόσο στην επιχείρηση επαναπατρισμού 70χρονου Έλληνα από κρουαζιερόπλοιο στο εξωτερικό, όσο και στις νέες δράσεις πρόληψης και ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Πιο αναλυτικά λοιπόν, μιλώντας στο ΕΡΤnews, η υπουργός χαρακτήρισε απολύτως επιτυχημένη την επιχείρηση μεταφοράς του ασθενούς στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι οργανώθηκε με αποτελεσματικότητα τις προηγούμενες ημέρες. Παράλληλα, ευχαρίστησε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, την Πολεμική Αεροπορία, το ΕΚΑΒ και τον ΕΟΔΥ για τον συντονισμό της διαδικασίας. Όπως εξήγησε, ο 70χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Αττικόν» και νοσηλεύεται σε θάλαμο αρνητικής πίεσης, όπου θα παραμείνει για διάστημα 45 ημερών, ενώ η κατάσταση της υγείας του κρίνεται καλή και παραμένει ασυμπτωματικός, υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση.

Η κ. Αγαπηδάκη σημείωσε ότι τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας εφαρμόστηκαν προληπτικά, καθώς οι επαφές εντός του πλοίου θεωρούνται υψηλού κινδύνου. Όπως ανέφερε, η χώρα έχει ενεργοποιήσει το υψηλότερο επίπεδο προστασίας ώστε να διασφαλιστεί πλήρως η δημόσια υγεία, ενώ αποκάλυψε ότι για την υπόθεση υπάρχει συνεργασία και με τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα.

Αναφερόμενη στις ανησυχίες που εκφράστηκαν σχετικά με τον χανταϊό, η υπουργός παραδέχθηκε ότι η είδηση προκάλεσε αρχικά προβληματισμό στην κοινή γνώμη, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει καμία σχέση με την πανδημία του κορωνοϊού. Όπως εξήγησε, πρόκειται για ιό που μεταδίδεται μόνο κάτω από πολύ συγκεκριμένες συνθήκες, απαιτώντας στενή και παρατεταμένη επαφή με νοσούντα άτομα.

Σύμφωνα με την ίδια, η πιθανότητα μετάδοσης προϋποθέτει μακροχρόνια και άμεση επαφή με φορέα του ιού, γεγονός που διαφοροποιεί σημαντικά την κατάσταση από την εύκολη και μαζική διασπορά που παρατηρήθηκε στην περίπτωση της Covid-19. Υπογράμμισε, πάντως, ότι οι υγειονομικές αρχές παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, χωρίς να υπάρχει λόγος ανησυχίας για τον πληθυσμό.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα μέτρα πρόληψης, ειδικά σε αγροτικές και αστικές περιοχές, δίνοντας έμφαση στην τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής, όπως η χρήση γαντιών και η αποφυγή επαφής με πιθανούς φορείς μόλυνσης.

Νέα προγράμματα πρόληψης

Στο πλαίσιο της συνέντευξης, η αναπληρώτρια υπουργός χαρακτήρισε την πρόληψη ως μια «σιωπηρή επανάσταση» για το σύστημα Υγείας, υποστηρίζοντας ότι το Υπουργείο μετατοπίζει πλέον το βάρος από τη θεραπεία στην έγκαιρη διάγνωση και προστασία της υγείας των πολιτών.

Όπως ανέφερε, περισσότεροι από έξι εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη συμμετάσχει σε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, ενώ περίπου 200.000 περιστατικά έχουν εντοπιστεί σε πρώιμο στάδιο. Η ίδια σημείωσε ότι η έγκαιρη διάγνωση αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες αποτελεσματικής αντιμετώπισης σοβαρών ασθενειών, φέρνοντας ως παράδειγμα τον καρκίνο του μαστού, όπου τα ποσοστά ίασης ξεπερνούν το 95% όταν η νόσος εντοπίζεται νωρίς.

Παράλληλα, ανακοίνωσε την προετοιμασία νέων προγραμμάτων πρόληψης που αφορούν την υπέρταση, τον καρκίνο του πνεύμονα και τον καρκίνο του δέρματος, τα οποία αναμένεται να ξεκινήσουν στα τέλη του καλοκαιριού ή στις αρχές του φθινοπώρου.

Ειδικά για την υπέρταση, τόνισε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα διαδεδομένη αλλά συχνά αδιάγνωστη πάθηση, επισημαίνοντας ότι περισσότεροι από 500.000 πολίτες στη χώρα ενδέχεται να πάσχουν χωρίς να το γνωρίζουν. Όπως εξήγησε, στόχος του νέου προγράμματος είναι η έγκαιρη ανίχνευση αυξημένης αρτηριακής πίεσης, πριν εμφανιστούν σοβαρές καρδιαγγειακές επιπλοκές.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι βρίσκονται στο τελικό στάδιο σχεδιασμού και τα προγράμματα πρόληψης για τον καρκίνο του πνεύμονα και του δέρματος, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό περιστατικών σε πληθυσμούς υψηλού κινδύνου και τη βελτίωση των ποσοστών επιτυχούς θεραπείας.

Επέκταση των ΚΟΜΥ

Η κ. Αγαπηδάκη αναφέρθηκε επίσης στην επέκταση των κινητών μονάδων υγείας και του συστήματος κατ’ οίκον φροντίδας, σημειώνοντας ότι το ΕΣΥ προχωρά σε μια νέα φιλοσοφία παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία οι υπηρεσίες υγείας μεταφέρονται πλέον κοντά στους πολίτες και όχι το αντίστροφο.

Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται κυρίως σε ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και πολίτες που δυσκολεύονται να μετακινηθούν ή διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Οι Κινητές Ομάδες Υγείας, όπως εξήγησε, στελεχώνονται από γιατρούς και επαγγελματίες υγείας και πραγματοποιούν κατ’ οίκον επισκέψεις, παρέχοντας εξετάσεις και βασικές ιατρικές υπηρεσίες χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Κομβικό ρόλο στο νέο σύστημα διαδραματίζει η τηλεφωνική γραμμή 1135, μέσω της οποίας οι πολίτες, οι συγγενείς ή οι φροντιστές τους μπορούν να ζητούν υποστήριξη και να ενεργοποιούν τη διαδικασία παροχής φροντίδας στο σπίτι.

Παράλληλα, η υπουργός ανέφερε ότι οι κινητές μονάδες θα καλύπτουν και νησιωτικές ή ορεινές περιοχές, δημιουργώντας προσωρινά ιατρεία για προληπτικούς ελέγχους, εξετάσεις και εμβολιασμούς, ώστε οι κάτοικοι να μην χρειάζεται να μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις.

Επιπλέον, τόνισε ότι ενισχύεται η τηλεϊατρική μέσω της διασύνδεσης των κινητών μονάδων με το Κέντρο Επιχειρήσεων του νοσοκομείου «Αττικόν», προκειμένου να παρέχεται άμεση ιατρική υποστήριξη και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο.

Τέλος, η κ. Αγαπηδάκη αναφέρθηκε στη συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, μέσω της οποίας ενισχύεται το δίκτυο κινητών μονάδων υγείας και δημιουργούνται νέες μεγάλες κινητές δομές που θα καλύψουν ολόκληρη τη χώρα, με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου φροντίδας ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας.

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