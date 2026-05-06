ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βασιλακόπουλος (ΕΟΔΥ): Εξαιρετικά σπάνια η μετάδοση του χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο
Υγεία
12:55 - 06 Μάι 2026

Βασιλακόπουλος (ΕΟΔΥ): Εξαιρετικά σπάνια η μετάδοση του χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η μετάδοση του χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο, ξεκαθάρισε σήμερα (6/5) ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε, επισημαίνοντας παράλληλα ότι για να συμβεί απαιτείται στενή και ιδιαίτερα παρατεταμένη χρονικά επαφή μεταξύ δύο ατόμων.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στο ERT news, όπως τόνισε, η μεταδοτικότητα του ιού δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συγκριθεί με εκείνη ασθενειών όπως ο κορονοϊός, η γρίπη ή η ιλαρά. Μάλιστα, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι σε ένα κρουαζιερόπλοιο με περίπου 150 επιβάτες έχουν εμφανίσει συμπτώματα μέχρι στιγμής μόλις επτά άτομα, γεγονός που δείχνει ότι, αν επρόκειτο για ιδιαίτερα μεταδοτική νόσο, ο αριθμός των κρουσμάτων θα ήταν σαφώς μεγαλύτερος.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων έχει ήδη αποστείλει ειδικό επιστήμονα στο πλοίο, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό της διαδικασίας ιχνηλάτησης.

Ο κ. Βασιλακόπουλος υπογράμμισε ακόμη ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για ενδεχόμενη πανδημία, σημειώνοντας πως στην Ελλάδα, από το 2004 οπότε και παρακολουθείται συστηματικά το νόσημα, καταγράφονται κάθε χρόνο ένα έως δύο περιστατικά, ενώ σε μία χρονιά είχαν φτάσει τα τέσσερα.

Αναφερόμενος στον Έλληνα επιβάτη που βρίσκεται στο κρουαζιερόπλοιο, διευκρίνισε ότι δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί αν πρόκειται για κάτοικο Ελλάδας ή για Έλληνα του εξωτερικού, προσθέτοντας ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναμένεται να δώσει εντός της ημέρας τα στοιχεία επικοινωνίας του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dibfrmbwwp69?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εκατέρωθεν «βολές» ΠΑΣΟΚ – Κεραμέως για λαϊκισμό σχετικά με την τετραήμερη εργασία
Πολιτική

Εκατέρωθεν «βολές» ΠΑΣΟΚ – Κεραμέως για λαϊκισμό σχετικά με την τετραήμερη εργασία

Υποχώρηση της δραστηριότητας στις υπηρεσίες της Ευρωζώνης εν μέσω εξασθένησης της ζήτησης
Ειδήσεις

Υποχώρηση της δραστηριότητας στις υπηρεσίες της Ευρωζώνης εν μέσω εξασθένησης της ζήτησης

ΕΣΗΕΑ: Έφυγε από τη ζωή ο Σταύρος Τσώχος
Ειδήσεις

ΕΣΗΕΑ: Έφυγε από τη ζωή ο Σταύρος Τσώχος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΟΔΥ για λαγοκέφαλους: Οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία
Υγεία

ΕΟΔΥ για λαγοκέφαλους: Οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία

ΕΟΔΥ για ιό Δυτικού Νείλου: 42 κρούσματα, 4 θάνατοι - Στο επίκεντρο η Αττική
Υγεία

ΕΟΔΥ για ιό Δυτικού Νείλου: 42 κρούσματα, 4 θάνατοι - Στο επίκεντρο η Αττική

Σαλμονέλα στη Λαμία - ΕΟΔΥ: Αποφύγετε τα κοτόπουλα για 2-3 ημέρες
Ειδήσεις

Σαλμονέλα στη Λαμία - ΕΟΔΥ: Αποφύγετε τα κοτόπουλα για 2-3 ημέρες

ΕΟΔΥ: Πρώτο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου για το 2026 - Οδηγίες και μέτρα προστασίας
Υγεία

ΕΟΔΥ: Πρώτο κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου για το 2026 - Οδηγίες και μέτρα προστασίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανεμοδείκτης
11/08/2026 - 15:11

Ο Μπένος προσβεβλημένος, ο Έβρος παρατημένος

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:10

Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Ειδήσεις
11/08/2026 - 14:50

Σικελία: Έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα στην Αίτνα - Προβλήματα στις αερομεταφορές

Ανεμοδείκτης
11/08/2026 - 14:35

Πολιτικοί αρχηγοί: Βουτιές με το μυαλό στη ΔΕΘ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 14:13

Στήριξη Τραμπ σε Ινφαντίνο εν μέσω πιέσεων να παραιτηθεί από την ηγεσία της FIFA

Ειδήσεις
11/08/2026 - 13:58

Βρετανία: Το Χίθροου έχασε την ευρωπαϊκή πρωτιά από την Κωνσταντινούπολη - Ξεκάθαρη η ανάγκη για επέκταση

Πολιτική
11/08/2026 - 13:40

ΠΑΣΟΚ για Ταμείο Ανάκαμψης και Ελλάδα 2.0: Χαμένη ευκαιρία για την οικογένεια και το παιδί (video)

Ειδήσεις
11/08/2026 - 13:30

Πλήγμα των Χούθι κατά πλοίου στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ - Τρεις νεκροί

Εμπορεύματα
11/08/2026 - 13:21

Άνοδος +2% στο πετρέλαιο καθώς εξασθενούν οι ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Κοντά στα $90 το Brent

Ειδήσεις
11/08/2026 - 12:42

Συρία: Δικαστήριο καταδίκασε ερήμην σε θάνατο τον Άσαντ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Ειδήσεις
11/08/2026 - 12:25

Politico: Το «γερασμένο» ηλεκτρικό δίκτυο υπεύθυνο για δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό πυρκαγιών στην Ελλάδα

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:57

ΗΠΑ: Eφετείο ανοίγει τον δρόμο για χιλιάδες αγωγές κατά των Meta, Google, TikTok και Snapchat

Σχόλια Αγοράς
11/08/2026 - 11:44

Χρηματιστήριο: Οι 10 μετοχές που «παρακολουθεί» η Κύκλος Χρηματιστηριακή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:30

Intel: Αυξάνει στα $20 δισ. την έκδοση μετοχών για χρηματοδότηση της ζήτησης για AI

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 11:23

Καλοκαίρι και εφοδιαστική αλυσίδα: Γιατί η συσκευασία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:07

Ζελένσκι: Η Ρωσία βομβάρδισε την Ουκρανία με βορειοκορεατικούς πυραύλους

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 10:52

ΔΕΗ: Αποκτά το Prime Status της ISS STOXX με νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση ESG

Τεχνολογία
11/08/2026 - 10:48

Το μανιφέστο του Μαρκ Ζάκερμπεργκ υπόσχεται να «σώσει» την Αμερική με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 10:42

Μικτή εικόνα στις ευρωαγορές - Άνοδος για τις πετρελαϊκές και ενεργειακές εταιρείες

Ειδήσεις
11/08/2026 - 10:26

ifo: Οι γερμανικές επιχειρήσεις κάνουν ελάχιστα για τον περιορισμό της τεχνολογικής εξάρτησης από τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 10:22

Ο Τραμπ έφυγε κρυφά από την Τουρκία εν μέσω ιρανικής απειλής - Το σχέδιο διαφυγής με κοντέινερ τροφοδοσίας

Αναλύσεις
11/08/2026 - 10:15

ΧΑ: Πλησιέστερη ισχυρή στήριξη πέριξ των 2570 μονάδων στο σενάριο υποχώρησης του ΓΔ

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 10:03

Μικτά πρόσημα στην Ασία λόγω ανησυχιών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
11/08/2026 - 09:40

Ούζο Βαρβαγιάννη: Με όχημα την εξωστρέφεια, η παράδοση 166 ετών συναντά τις νέες αγορές

Ειδήσεις
11/08/2026 - 09:35

Τα κράτη του Κόλπου αποδέχονται μια νέα πραγματικότητα στα Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν έχει τον έλεγχο

Επιχειρήσεις
11/08/2026 - 09:34

Αγροτικές περιοχές: Πρωτοβουλία για την ενδυνάμωση και την απασχόληση 500 νέων

Ναυτιλία
11/08/2026 - 09:27

Η Star Bulk Carriers ακύρωσε τη συμφωνία αγοράς πλοίων με την Diana Shipping

Ειδήσεις
11/08/2026 - 09:11

Τουλάχιστον 132 νεκροί από τον ισχυρότερο σεισμό που έχει σημειωθεί στην Κολομβία εδώ και χρόνια

Magazino
11/08/2026 - 08:30

Nίκος Καλογερόπουλος (1952-2026): Η αναχώρηση ενός ασυμβίβαστου

Ναυτιλία
11/08/2026 - 08:25

Ελληνική ακτοπλοΐα: Ώρα αποφάσεων για στόλο και χρηματοδότηση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ