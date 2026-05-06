Βασιλακόπουλος (ΕΟΔΥ): Εξαιρετικά σπάνια η μετάδοση του χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο

Η μετάδοση του χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο, ξεκαθάρισε σήμερα (6/5) ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε, επισημαίνοντας παράλληλα ότι για να συμβεί απαιτείται στενή και ιδιαίτερα παρατεταμένη χρονικά επαφή μεταξύ δύο ατόμων.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στο ERT news, όπως τόνισε, η μεταδοτικότητα του ιού δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συγκριθεί με εκείνη ασθενειών όπως ο κορονοϊός, η γρίπη ή η ιλαρά. Μάλιστα, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι σε ένα κρουαζιερόπλοιο με περίπου 150 επιβάτες έχουν εμφανίσει συμπτώματα μέχρι στιγμής μόλις επτά άτομα, γεγονός που δείχνει ότι, αν επρόκειτο για ιδιαίτερα μεταδοτική νόσο, ο αριθμός των κρουσμάτων θα ήταν σαφώς μεγαλύτερος.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων έχει ήδη αποστείλει ειδικό επιστήμονα στο πλοίο, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό της διαδικασίας ιχνηλάτησης.

Ο κ. Βασιλακόπουλος υπογράμμισε ακόμη ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για ενδεχόμενη πανδημία, σημειώνοντας πως στην Ελλάδα, από το 2004 οπότε και παρακολουθείται συστηματικά το νόσημα, καταγράφονται κάθε χρόνο ένα έως δύο περιστατικά, ενώ σε μία χρονιά είχαν φτάσει τα τέσσερα.

Αναφερόμενος στον Έλληνα επιβάτη που βρίσκεται στο κρουαζιερόπλοιο, διευκρίνισε ότι δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί αν πρόκειται για κάτοικο Ελλάδας ή για Έλληνα του εξωτερικού, προσθέτοντας ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναμένεται να δώσει εντός της ημέρας τα στοιχεία επικοινωνίας του.

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