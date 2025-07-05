Η Volkswagen φέρνει την πρώτη κονσόλα παιχνιδιών που έχει αναπτυχθεί για οχήματα

Το σύστημα infotainment ως κονσόλα παιχνιδιών: Με την AirConsole, η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα αναβαθμίζει σημαντικά την υπάρχουσα γκάμα παιχνιδιών στο αυτοκίνητο.

Η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα αναβαθμίζει τώρα τη γκάμα εφαρμογών apps για τις τρέχουσες εκδόσεις των ID. Buzz, Caddy, Multivan, California και Crafter με την πρώτη κονσόλα παιχνιδιών που έχει αναπτυχθεί για οχήματα: την εφαρμογή AirConsole In-Car App. Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή, οι επιβάτες του οχήματος μπορούν να παίξουν διασκεδαστικά παιχνίδια για έναν ή πολλούς παίκτες κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων φόρτισης ή άλλων χρόνων αναμονής. Το έξυπνο εδώ είναι ότι τα smartphone των επιβατών λειτουργούν ως χειριστήρια.

Το σύστημα infotainment ως κονσόλα παιχνιδιών: Με την AirConsole, η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα αναβαθμίζει σημαντικά την υπάρχουσα γκάμα παιχνιδιών στο αυτοκίνητο. Μέχρι σήμερα, υπήρχαν παιχνίδια που ήταν μόνιμα εγκατεστημένα στο σύστημα infotainment και ελέγχονταν μέσω της οθόνης αφής και του πολυλειτουργικού τιμονιού. Ωστόσο, η AirConsole μετατρέπει τώρα το σύστημα infotainment σε μια πραγματική πλατφόρμα παιχνιδιών.

Η εφαρμογή μπορεί εύκολα να ληφθεί από το In-Car Shop. Στη συνέχεια, τα παιχνίδια είναι διαθέσιμα απευθείας στο όχημα. Ο έλεγχός τους γίνεται μέσω των smartphone των παικτών, τα οποία συνδέονται με το σύστημα infotainment μέσω σύνδεσης στο διαδίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι οι επιβάτες μπορούν να παίξουν συναρπαστικά παιχνίδια στο παρκαρισμένο όχημα - όπως ακριβώς στο σπίτι με κονσόλα και gamepad. Ανάλογα με το παιχνίδι και τον διαθέσιμο χώρο, έως και οκτώ άτομα μπορούν να παίξουν ταυτόχρονα.

Δεκαπέντε παιχνίδια για αρχή: Η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα θα συνεχίσει να επεκτείνει τη γκάμα παιχνιδιών σε συνεργασία με την N-Dream. Δεκαπέντε παιχνίδια είναι ήδη διαθέσιμα για παιχνίδι, δωρεάν (με ενεργό συμβόλαιο VW Connect Plus). Ένα από τα πιο γνωστά παιχνίδια στην AirConsole είναι το κλασικό PAC-MAN™ Championship Edition.