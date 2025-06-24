Ενοίκια: Τελική ευθεία για τις αποδοχές μισθώσεων

Σε τροχιά μπαίνει το πλαίσιο για τις αποτυπώσεις των μισθώσεων ακινήτων, καθώς η ΑΑΔΕ, ενεργοποιεί για πρώτη φορά ψηφιακό μηχανισμό επιβεβαίωσης ή απόρριψης κάθε δήλωσης από τους ενοικιαστές. Η διαδικασία αφορά όλες τις νέες μισθώσεις που δηλώνονται από τις 2 Ιουνίου και μετά, ενώ έως τις 30 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για την αποδοχή παλαιότερων δηλώσεων και για την υποβολή λύσεων μισθώσεων χωρίς πρόστιμο.

Με βάση την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, κάθε νέα δήλωση μίσθωσης αποστέλλεται αυτόματα στο μισθωτή για αποδοχή ή απόρριψη μέσω της θυρίδας στο myAADE, email και της εφαρμογής myAADEapp. Η προθεσμία για την ενέργεια αυτή είναι 30 ημέρες. Αν ο μισθωτής δεν απαντήσει εντός του διαστήματος, η δήλωση θεωρείται σιωπηρά αποδεκτή. Σε περίπτωση απόρριψης, απαιτείται αιτιολόγηση.

Να σημειωθεί ότι το προηγούμενο καθεστώς, όπου οι δηλώσεις μισθώσεων δεν απαιτούσαν ενεργή συμμετοχή του ενοικιαστή αποτελεί παρελθόν. Κάθε σύμβαση, πλέον, πρέπει να επιβεβαιώνεται ηλεκτρονικά από όλους τους εμπλεκόμενους, κάτι που βάζει τέλος σε φαινόμενα αυθαίρετης εκμίσθωσης ή αδρανών μισθωτηρίων.

Στο μεταξύ μέχρι την καταληκτική προθεσμία της 30ής Ιουνίου:

Μπορεί να γίνει αποδοχή ή απόρριψη δηλώσεων μίσθωσης που υποβλήθηκαν πριν την 1η Ιουνίου.

Δίνεται δυνατότητα εκπρόθεσμης λύσης μισθώσεων που έχουν λήξει έως 30 Απριλίου 2025, χωρίς την επιβολή προστίμου 100 ευρώ.

Όλες οι ενέργειες πραγματοποιούνται μέσα από την εφαρμογή Δηλώσεις Μίσθωσης Ακινήτων στην πλατφόρμα myAADE, με είσοδο μέσω TAXISnet (διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Ακίνητα).

Το ψηφιακό αυτό σύστημα αποτελεί τον προπομπό για την ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), με στόχο την πλήρη εικόνα του ποιος εκμισθώνει ποιο ακίνητο, υπό ποιους όρους, και με την επιβεβαίωση όλων των εμπλεκομένων. Έτσι, η ΑΑΔΕ φιλοδοξεί να βάλει τέλος σε εικονικά μισθωτήρια, ξεχασμένες συμβάσεις και ανακριβείς δηλώσεις.