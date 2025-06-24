ΣΥΡΙΖΑ: Επίθεση στην Interview για δημοσκόπηση που τον δείχνει εκτός Βουλής

Οργισμένη η αντίδραση της Κουμουνδούρου μετά από δημοσκόπηση της εταιρείας Interview, που δημοσιεύτηκε την Τρίτη (24/6) και η οποία δείχνει τον ΣΥΡΙΖΑ κάτω του ορίου του 3%. Το κόμμα της αντιπολίτευσης χαρακτηρίζει την εταιρεία αναξιόπιστη και καλεί τον ΣΕΔΕΑ να παρέμβει, κάνοντας μάλιστα λόγο για «σύστημα Μαξίμου».

Υπενθυμίζεται ότι η δημοσκόπηση περιλαμβάνει ένα σοκαριστικό εύρημα, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται κάτω από το όριο του 3% και άρα εκτός Βουλής. Η ΝΔ παραμένει πρώτη ενώ το ΠΑΣΟΚ προσπερνά και πάλι την Πλεύση Ελευθερίας που «ξεφουσκώνει».

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Η δημοσκοπική εταιρεία Interview εμφανίζει ψευδώς τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, λίγες μέρες μετά τη διεξαγωγή του Συνεδρίου του, σε ποσοστό που ουδεμία σχέση έχει όχι μόνο με τις υπόλοιπες μετρήσεις, αλλά και την ίδια την πραγματικότητα.

Είναι παντελώς αναξιόπιστη, δεν ανήκει στον ΣΕΔΕΑ και η ανοχή που έχουμε επιδείξει έχει και τα όριά της.

Αναμένουμε την αντίδραση του Συλλόγου Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ) για τέτοιου είδους πρακτικές, συστηματικά που προσβάλλουν τη δημοσκοπική επιστήμη και λειτουργούν ως εργαλεία χειραγώγησης της κοινής γνώμης, με σκοπό την αναπαραγωγή των «στοιχείων» που μαγειρεύονται. Αυτό που έχει δημιουργήσει το σύστημα Μαξίμου, με ομάδες «δολοφονίας χαρακτήρων» και «εργαλεία» για κάθε χρήση και με νέους μάλιστα εντολείς δεν προσβάλει μόνο τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αλλά και την ίδια τη Δημοκρατία».