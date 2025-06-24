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Η Ελλάδα στην πρώτη θέση της προτίμησης των Κύπριων τουριστών
Στη δυναμική του εισερχόμενου τουρισμού από την Κύπρο προς την Ελλάδα και στις πρωτοβουλίες του ΕΟΤ για την ψηφιακή προβολή της χώρας μας, αναφέρθηκε στη συνέντευξή της η προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Κύπρου, Α. Σπακουρή (φωτό).
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
12:41 - 24 Ιουν 2025

Η Ελλάδα στην πρώτη θέση της προτίμησης των Κύπριων τουριστών

Reporter.gr Newsroom
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H Ελλάδα παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση της προτίμησης των Κύπριων ταξιδιωτών, καθώς η ποικιλομορφία του ελληνικού τουριστικού προϊόντος ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες τους για ταξίδια αναψυχής, πολιτιστικές εμπειρίες, city breaks ή εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Όπως αναφέρθηκε σε συνέντευξη που παραχώρησε η προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Κύπρου, Αθηνά Σπακουρή, στο κυπριακό οικονομικό site InBusinessNews, οι δημοφιλείς προορισμοί (Κρήτη, Ρόδος, Σαντορίνη, Μύκονος, Κως) εξακολουθούν να συγκεντρώνουν υψηλό ποσοστό στις προτιμήσεις των Κύπριων που επισκέπτονται την Ελλάδα, αλλά την ίδια στιγμή αυξανόμενη ζήτηση παρατηρείται και για λιγότερο προβεβλημένους στην κυπριακή αγορά προορισμούς, όπως η Νάξος και η Σκιάθος.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου, οι συνολικές ταξιδιωτικές μετακινήσεις των Κύπριων τον Απρίλιο του 2025 κατέγραψαν αύξηση 24,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, με την Ελλάδα να απορροφά το 33,3% του συνολικού όγκου των ταξιδιών, το Ηνωμένο Βασίλειο το 8,6% και η Ιταλία το 6,5%.

Η αυξητική αυτή πορεία ενισχύεται από τη στρατηγική βελτίωσης της αεροπορικής συνδεσιμότητας. Η Aegean έχει αυξήσει για το 2025 τη διαθεσιμότητα των θέσεων κατά 22%, προσφέροντας έως και επτά καθημερινές πτήσεις από/προς την Αθήνα και 11 εβδομαδιαίες από/προς τη Θεσσαλονίκη.

Βιωσιμότητα και ψηφιακός μετασχηματισμός

Στη διάρκεια της συνέντευξης ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, εξάλλου, στη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, την περαιτέρω επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, αλλά και τη γεωγραφική διασπορά των επισκέψεων σε περιοχές που προσφέρουν μοναδικά ταξιδιωτικά βιώματα και πέραν της θερινής περιόδου (Ήπειρος, Δυτική Μακεδονία, Αρκαδία, Κρήτη, Λέσβος κ.ά.).

Τέλος, αναδείχθηκε η σημασία της στοχευμένης ψηφιακής προβολής, της δυναμικής παρουσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και της ανάπτυξης ψηφιακών πλατφορμών εμπειριών, ώστε να ενισχυθεί η διαδραστική σχέση με το κυπριακό κοινό.

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