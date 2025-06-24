ΗΠΑ: Ομοσπονδιακή δικαστής μπλόκαρε το σχέδιο Τραμπ για απαγόρευση αλλοδαπών φοιτητών στο Χάρβαρντ

Μία ομοσπονδιακή δικαστής ανέστειλε τη Δευτέρα (23/6) την εφαρμογή του σχεδίου της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο προέβλεπε την απαγόρευση εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες σε αλλοδαπούς φοιτητές που επρόκειτο να φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ.

Η ομοσπονδιακή δικαστής, Άλισον Μπάροους, εξέδωσε μια διαταγή που απαγορεύει στην κυβέρνηση Τραμπ να προχωρήσει στην τελευταία της προσπάθεια να περιορίσει τη δυνατότητα του Χάρβαρντ να φιλοξενεί διεθνείς φοιτητές.

Η προσωρινή διαταγή επεκτείνει μια προσωρινή εντολή που εξέδωσε η δικαστής στις 5 Ιουνίου, η οποία εμπόδιζε την κυβέρνηση να εφαρμόσει μια διακήρυξη που υπέγραψε ο Τραμπ την προηγούμενη μέρα, στην οποία αναφερόταν σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας για να δικαιολογήσει γιατί το Χάρβαρντ δεν ήταν πλέον αξιόπιστο για να φιλοξενεί διεθνείς φοιτητές.

Η δικαστής αποφάνθηκε μετά την ανακοίνωση του Τραμπ την Παρασκευή (20/6) ότι η κυβέρνησή του θα μπορούσε να ανακοινώσει μια συμφωνία με το Χάρβαρντ «κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας περίπου» για να επιλύσει την εκστρατεία του Λευκού Οίκου εναντίον του πανεπιστημίου.

Τι περιελάμβανε η διακήρυξη του Τραμπ

Ο Τραμπ υπέγραψε τη διακήρυξη αφού η κυβέρνησή του είχε ήδη παγώσει δισεκατομμύρια δολάρια και απειλούσε τη φορολογική απαλλαγή του Χάρβαρντ, ενώ παράλληλα είχε ξεκινήσει αρκετές έρευνες για το πανεπιστήμιο.

Η διακήρυξη απαγόρευε σε αλλοδαπούς να εισέρχονται στις ΗΠΑ για να σπουδάσουν στο Χάρβαρντ ή να συμμετάσχουν σε προγράμματα ανταλλαγής επισκεπτών για αρχική περίοδο έξι μηνών και έδινε εντολή στον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, να εξετάσει το ενδεχόμενο ανάκλησης των θεωρήσεων των διεθνών φοιτητών που είχαν ήδη εγγραφεί στο Χάρβαρντ.

Το σκεπτικό του δικαστηρίου

Η δικαστής δήλωσε ότι «στην ουσία, η υπόθεση αυτή αφορά βασικά συνταγματικά δικαιώματα που πρέπει να προστατευθούν: την ελευθερία της σκέψης, την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία του λόγου, καθένα από τα οποία αποτελεί πυλώνα μιας λειτουργικής δημοκρατίας και ουσιαστικό φράγμα κατά του αυταρχισμού.

Εδώ, οι λανθασμένες προσπάθειες της κυβέρνησης να ελέγξει ένα αξιόπιστο ακαδημαϊκό ίδρυμα και να καταπνίξει διαφορετικές απόψεις, προφανώς επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις αντιτίθενται στις απόψεις της ίδιας της κυβέρνησης, απειλούν αυτά τα δικαιώματα», έγραψε.

Δηλώσεις και προηγούμενες νομικές ενέργειες του Χάρβαρντ

Το Χάρβαρντ, δήλωσε ότι η απόφαση θα του επιτρέψει να συνεχίσει να φιλοξενεί διεθνείς φοιτητές και ακαδημαϊκούς, ενώ η υπόθεση προχωρά. Πρόσθεσε ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δικαιώματα του πανεπιστημίου, των φοιτητών και των ακαδημαϊκών του.

Το πανεπιστήμιο έχει καταθέσει δύο ξεχωριστές αγωγές ζητώντας την αποδέσμευση περίπου 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε χρηματοδότηση και την αποτροπή της κυβέρνησης από το να εμποδίσει τη δυνατότητα των διεθνών φοιτητών να φοιτήσουν στο πανεπιστήμιο.

Η τελευταία αγωγή κατατέθηκε μετά την ανακοίνωση της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νοέμ, στις 22 Μαΐου, ότι το υπουργείο της ανακαλεί αμέσως την πιστοποίηση του Προγράμματος Φοιτητών και Επισκεπτών Ανταλλαγής του Χάρβαρντ, το οποίο του επιτρέπει να εγγράφει ξένους φοιτητές.

Τέλος, σημειώνεται ότι σχεδόν 6.800 διεθνείς φοιτητές φοίτησαν στο Χάρβαρντ κατά το τελευταίο ακαδημαϊκό έτος, αποτελώντας περίπου το 27% του φοιτητικού πληθυσμού του.