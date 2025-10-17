Aibnb: Αυξημένα τα ποσοστά πληρότητας το 2025 - Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη

Η Hosthub, κορυφαία πλατφόρμα διαχείρισης καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, δημοσίευσε τα στατιστικά της βραχυχρόνιας για το 2025, τα οποία αποτυπώνουν τις τάσεις της ελληνικής αγοράς για το διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Η ανάλυση βασίζεται σε χιλιάδες καταλύματα απ’ όλη την Ελλάδα, τα οποία βρίσκονται στο πελατολόγιο της Hosthub, προσφέροντας ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της ελληνικής αγοράς. Αυτή η εκτενής βάση της επιτρέπει να παρουσιάζει στοιχεία με υψηλή αξιοπιστία, έχοντας πλήρη εικόνα κάθε κράτησης, ανεξαρτήτως προέλευσης ή πλατφόρμας. Αξίζει δε να σημειωθεί πως η Hosthub δραστηριοποιείται σε πάνω από 115 χώρες.

Κύρια ευρήματα:

Πανελλαδικά, η πληρότητα αυξήθηκε κατά 2.16%, ενώ η μέση τιμή ανά διανυκτέρευση υποχώρησε ελαφρά κατά 1.79%, ένδειξη μιας σταθερής και ώριμης αγοράς.

Στην Αθήνα και την Κρήτη καταγράφηκαν τα πιο εντυπωσιακά σημάδια ανάπτυξης, ενώ σε άλλες περιοχές, όπως οι Κυκλάδες και η Θεσσαλονίκη, η πορεία της αγοράς παρουσιάζει ενδιαφέρουσες διαφοροποιήσεις.

Παράλληλα, τα δεδομένα δείχνουν σημαντικές αλλαγές στη δυναμική των πλατφορμών κρατήσεων (OTAs), με την Booking να ενισχύει το μερίδιό της τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ελλάδα.

Ως ποσοστό πληρότητας ορίζεται το ποσοστό των βραδιών κάθε μήνα που ήταν κλεισμένο κατά μέσο όρο ανά κατάλυμα.

Στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας φαίνεται πως το 2025 έφερε σημαντική βελτίωση στο ποσοστό πληρότητας, με αύξηση 2.16%, ενώ η μέση τιμή ανά βραδιά παρουσιάσε πανελλαδικά μια πτώση κατά 1.90%.

Κέντρο Αθήνας

Το ποσοστό πληρότητας στο κέντρο της Αθήνας παρουσίασε αύξηση 7.05% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, φτάνοντας το 49,04%. Η μέση τιμή ανά βραδιά σημείωσε επίσης άνοδο 2.85%, φτάνοντας τα 91,95€.

Αυτά τα στοιχεία υποδηλώνουν μια σταθερή και υγιή ανάκαμψη της αγοράς, με αυξημένη ζήτηση χωρίς σημαντικές πιέσεις στις τιμές. Σε αντίθεση με την περσινή χρονιά, όπου οι διαχειριστές είχαν υψηλότερες προσδοκίες για άνοδο της μέσης τιμής, φέτος η αύξηση των τιμών είναι πιο σταθερή και οργανική, αντανακλώντας μια ώριμη αγορά που προσελκύει επισκέπτες καθ’όλη την χρονιά. Η τάση αυτή υπογραμμίζει τη σημασία της στρατηγικής τιμολόγησης και της διαχείρισης διαθεσιμότητας, καθώς η αύξηση της πληρότητας συνδυάζεται με την ομαλή εξέλιξη των τιμών, προσφέροντας βέλτιστη απόδοση στους διαχειριστές καταλυμάτων.

Νότια προάστια Αθήνας

Στα Νότια Προάστια παρατηρούμε μια σταθερότητα στην πληρότητα και στις τιμές, κάτι που υποδηλώνει μια ώριμη αγορά, καθώς η ζήτηση διατηρείται σε σταθερά επίπεδα παρά τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής. Σε αντίθεση με προηγούμενες χρονιές, όπου η Αθηναϊκή Ριβιέρα παρουσίαζε εκρηκτική ανάπτυξη, φέτος εντοπίζεται μια σταθεροποίηση, πιθανώς λόγω ωριμότητας της αγοράς και προσαρμογής των τιμών από τους διαχειριστές. Η τάση αυτή επισημαίνει την ανάγκη για στρατηγική διαφοροποίηση του προϊόντος και τιμολόγησης, ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα και η πληρότητα στα υψηλά επίπεδα που έχει ήδη φτάσει.

Θεσσαλονίκη

Η εικόνα στη Θεσσαλονική δείχνει μια σταθερή αλλά διαφοροποιημένη αγορά: η μικρή πτώση στην πληρότητα συνδυάζεται με αύξηση των τιμών, κάτι που μπορεί να αντανακλά μια στρατηγική τιμολόγησης από τους διαχειριστές που επιδιώκουν υψηλότερα έσοδα ανά κράτηση, παράλληλα με σταθερή ζήτηση. Επίσης, η Θεσσαλονίκη συνεχίζει να εμφανίζει χαμηλές εποχικές διακυμάνσεις σε σύγκριση με άλλες περιοχές, γεγονός που την καθιστά μια ασφαλή αγορά για επενδύσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, με έμφαση στη βελτιστοποίηση της τιμής και της διαθεσιμότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Κρήτη

Τα ποσοστά στην Κρήτη αναδεικνύουν μια αγορά σε σταθερά ανοδική ανάπτυξη, όπου η αύξηση της μέσης τιμής συνδυάζεται με ήπια άνοδο στην πληρότητα. Η τάση αυτή υπογραμμίζει ότι οι διαχειριστές καταλυμάτων αξιοποιούν στρατηγικές τιμολόγησης που ισορροπούν πληρότητα και έσοδα, σε μια περιοχή όπου η τουριστική περίοδος συνεχώς επεκτείνεται, προσφέροντας ευκαιρίες για μεγιστοποίηση της απόδοσης καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Κυκλάδες

Η πτώση που παρατηρείται στις Κυκλάδες αντανακλά συγκυριακές προκλήσεις, μεταξύ των οποίων η μεταβλητότητα στη ζήτηση και το υψηλό κόστος λειτουργίας των καταλυμάτων, ενώ η πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα στη Σαντορίνη φαίνεται να έχει επηρεάσει την εμπιστοσύνη των επισκεπτών, συμβάλλοντας στην πτώση των κρατήσεων και στη μείωση των τιμών. Η τάση αυτή δείχνει ότι οι διαχειριστές πρέπει να προσαρμόσουν την τιμολόγηση για να διατηρήσουν κίνηση στον κυκλαδίτικο τουρισμό, όπως επίσης και ότι χρειάζεται στρατηγική ενίσχυσης της περιοχής και επικοινωνία ασφάλειας.

Ιόνιο

Τα νησία του Ιουνιού συνεχίζουν να παρουσιάζουν δυναμική ανάπτυξη, καθώς παρατηρούμε ότι η αυξημένη ζήτηση συνδυάζεται με ήπια αύξηση τιμών, διατηρώντας ισορροπία μεταξύ πληρότητας και εσόδων ανά κατάλυμα. Η τάση αυτή δείχνει ότι η περιοχή παραμένει ελκυστικός προορισμός, με ισορροπημένη προσέγγιση στην τιμολόγηση, όπου οι διαχειριστές καταλυμάτων καταφέρνουν να αυξήσουν τα έσοδα χωρίς να επηρεάζουν αρνητικά την πληρότητα.

Τα φετινά δεδομένα παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς φανερώνουν μια ώριμη αγορά που ισορροπεί επιτυχημένα μεταξύ πληρότητας και τιμών. Γι’ αυτό και οι διαχειριστές που βασίζουν τη στρατηγική τους σε πραγματικά δεδομένα και που επενδύουν στο str marketing μπορούν να πετύχουν αύξηση των άμεσων κρατήσεών τους και υψηλότερα έσοδα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.