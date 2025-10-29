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Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για Νέους: Ανοίγει η πλατφόρμα συμπλήρωσης της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου
Ακίνητα
11:38 - 29 Οκτ 2025

Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για Νέους: Ανοίγει η πλατφόρμα συμπλήρωσης της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου

Reporter.gr Newsroom
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Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημερώνει ότι άνοιξε η πλατφόρμα για τη συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» για τις αιτήσεις που έχουν επιλέξει και το σκέλος «Ανακαινίζω». 

Η διαδικασία αφορά στους νέους που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση ένταξης και αποτελεί το επόμενο βήμα για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση της κύριας κατοικίας τους.

Το Πρόγραμμα, που υλοποιείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στοχεύει στην αναβάθμιση της ενεργειακής κλάσης των κατοικιών κατά τουλάχιστον τρεις κατηγορίες (άνω του 30% εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας), συνδυάζοντας την προστασία του περιβάλλοντος με την ουσιαστική αρωγή της νέας γενιάς στην απόκτηση και βελτίωση της πρώτης κατοικίας.

Στο εν λόγω πρόγραμμα έχουν υπαχθεί μέχρι στιγμής 2.350 αιτήσεις με συνολικό προϋπολογισμό 31.956.765 ευρώ, ενώ ως καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έχει οριστεί η 30η Απριλίου 2026.

Μέχρι σήμερα, στα Προγράμματα «Εξοικονομώ 2021», «Εξοικονομώ 2023» και «Εξοικονομώ για Νέους» έχουν λάβει επιδότηση 98.437 ωφελούμενοι, συνολικού ύψους 1.381.121.543 ευρώ, με αυξημένα ποσοστά επιχορηγήσεων για τα ευάλωτα νοικοκυριά.

Στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του στεγαστικού ζητήματος που εφαρμόζει η Κυβέρνηση, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους», στηρίζει τη νέα γενιά, διασφαλίζοντας κατοικίες σύγχρονες, ενεργειακά αποδοτικές και ποιοτικές, με απτό όφελος για τους πολίτες και το περιβάλλον.

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