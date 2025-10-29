Το Ισραήλ σταματά τους βομβαρδισμούς στη Γάζα – Επιστροφή στην εύθραυστη εκεχειρία

Σφοδροί ισραηλινοί βομβαρδισμοί συγκλόνισαν τη Λωρίδα της Γάζας τη νύχτα. Η ανησυχία ήταν μεγάλη ότι η συμφωνία για τη Γάζα κινδυνεύει να καταρρεύσει. Ωστόσο, την Τετάρτη (29/10). το Ισραήλ ανακοίνωσε το τέλος της επιχείρησης και την επιστροφή στην εκεχειρία.

Αναλυτικότερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι επανέρχεται εκ νέου η τήρηση της εκεχειρίας. Σύμφωνα με τον στρατό, στους τελευταίους αεροπορικούς βομβαρδισμούς σκοτώθηκαν συνολικά 30 τρομοκράτες με διοικητικές θέσεις μέσα σε τρομοκρατικές οργανώσεις. Το στρατιωτικό επιτελείο δικαιολόγησε εκ νέου τις επιθέσεις ως αντίδραση σε φονικές επιθέσεις της Χαμάς.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχε διατάξει τους σφοδρούς βομβαρδισμούς το προηγούμενο βράδυ. Σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, μέχρι το πρωί υπήρχαν 91 νεκροί, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά. Οι αναφορές αυτές δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν πλήρως Πηγές από νοσοκομεία ανέφεραν ότι μόνο σε μια επίθεση στην περιοχή Αλ-Μαουάσι, που έχει χαρακτηριστεί ως ανθρωπιστική ζώνη στο νότιο τμήμα του θύλακα, σκοτώθηκαν οκτώ άτομα. Υποστηρίζεται ότι το Ισραήλ βομβάρδισε σκηνές εκτοπισμένων. Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει τοποθετηθεί αναφορικά με τη συγκεκριμένη κατηγορία.

Το Ισραήλ κατηγόρησε ακόμη τη Χαμάς ότι παραβίασε την εκεχειρία επιτιθέμενη σε ισραηλινούς στρατιώτες – ένας έφεδρος σκοτώθηκε. Η Χαμάς αρνήθηκε κάθε ευθύνη για την επίθεση, αλλά οι πληροφορίες αυτές επίσης δεν μπορούν να επαληθευτούν.

Hamas are lying about our hostages and here’s the proof:



Yesterday, Hamas terrorists were filmed removing body remains from a prepared structure and re-burying them nearby, before summoning Red Cross representatives to stage a false “discovery” for photographers.



Despite… pic.twitter.com/c9CkJo3msW October 28, 2025

Ο Τραμπ υπερασπίζεται τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τη στάση του Ισραήλ:

«Οι Ισραηλινοί αντεπιτέθηκαν, και καλά έκαναν. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, πρέπει να αντεπιτεθείς», δήλωσε.

Ο Τραμπ είχε εκφράσει την πεποίθηση ότι η εκεχειρία θα αντέξει.

Σημειώνεται ότι η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς ισχύει από τις 10 Οκτωβρίου. Βασίζεται σε μια συμφωνία που μεσολάβησαν κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Παρά τα κατά καιρούς στρατιωτικά επεισόδια, η εκεχειρία φαίνεται να παραμένει, συνολικά, εύθραυστη αλλά βιώσιμη.

Καθυστερήσεις στην παράδοση των σορών των ομήρων

Ένα σημείο έντασης στη συμφωνία αφορά την πρόβλεψη ότι η Χαμάς θα παραδώσει και τις σωρούς των νεκρών ομήρων. Υπάρχουν, ωστόσο, καθυστερήσεις στην εφαρμογή αυτού του μέρους της συμφωνίας. Η οργάνωση επικαλείται δυσκολίες στην αναζήτηση και ανεύρεση των σορών, λόγω της εκτεταμένης καταστροφής στη Γάζα.

Ωστόσο οι εξηγήσεις αυτές δεν πείθουν όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Πρόσφατα, η δήθεν παράδοση μιας νεκρής ομήρου από τη Χαμάς προκάλεσε αγανάκτηση στο Ισραήλ, καθώς αποδείχθηκε ότι μέρος της σορού είχε ήδη βρεθεί προηγουμένως από τον ισραηλινό στρατό.