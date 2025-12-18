Από 1/4/2026 η υποχρεωτική τραπεζική κατάθεση ενοικίων κατοικιών!

Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, η ρύθμιση αυτή κατέστη αναγκαία προκειμένου να δοθεί χρόνος για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διασταύρωσης δεδομένων με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, αλλά και για να μπορέσουν οι πολίτες να προσαρμοστούν στις προδιαγραφές της υπουργικής απόφασης η οποία θα προσδιορίσει τις λεπτομέρεις όσο και τις εξαιρέσεις από την εφαρμογή του μέτρου, το οποίο με τη ρύθμιση αυτή επεκτείνεται και στα μισθώματα κατοικιών.

Η ΠΟΜΙΔΑ με επανειλημένες επιστολές της και υπομνήματά της προς το Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ επεσήμανε εγκαίρως το τόσο το κατεπείγον του θέματος, όσο και τα επί μέρους ζητήματα τα οποία πρέπει να επιλυθούν. Εν όψει δε του ότι δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη σχετική υπουργική απόφαση, ζήτησε την αναβολή έναρξης της ρύθμισης προκειμένου να μην χρειαστεί να ταλαιπωρηθούν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες αλλά και οι ενοικιαστές να προσαρμόσουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους στις προδιαγραφές του νέου μέτρου.

Υπενθυμίζεται ότι η μη πλήρης συμμόρφωση συνεπάγεται για μεν τους εκμισθωτές την απώλεια του αφορολογήτου 5% από τα μισθώματα, για δε τους ενοικιαστές την απώλεια όλων των επιδομάτων ενοικίου που δικαιούνται νόμιμα.