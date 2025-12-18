Τι δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις – Πρώτη η ΝΔ, προβληματισμένοι και ανήσυχοι οι πολίτες

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, παρά τις εξελίξεις, όπως οι αγροτικές κινητοποιήσεις και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να διατηρεί σαφές προβάδισμα έναντι των υπολοίπων κομμάτων, χωρίς ωστόσο να προσεγγίζει με άνεση τον στόχο της αυτοδυναμίας. Παράλληλα, αποτυπώνεται η κοινωνική δυσαρέσκεια και ανησυχία, καθώς και η αδυναμία του πολιτικού συστήματος να απαντήσει πειστικά στις ανησυχίες των πολιτών.

Κεντρικό στοιχείο που αναδεικνύεται από τις μετρήσεις των Pulse, Opinion Poll και MRB είναι το κριτήριο με το οποίο οι πολίτες θα επιλέξουν ποιο κόμμα θα ψηφίσουν στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Η «ελπίδα» και η προοπτική βελτίωσης της καθημερινότητας αποτελούν το βασικό κριτήριο για τους μισούς περίπου ψηφοφόρους, ενώ ακολουθεί σε σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά η «σιγουριά». Παράλληλα, αρκετοί πολίτες δηλώνουν ότι ψηφίζουν με γνώμονα το αν ένα κόμμα μπορεί να βελτιώσει τη ζωή τους, να αποδώσει δικαιοσύνη και να εμπνέει εμπιστοσύνη μέσω του αρχηγού του. Αντίθετα, το κριτήριο της «τιμωρίας» εμφανίζεται αισθητά πιο αδύναμο.

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη, με ποσοστά κοντά στο 30%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στη δεύτερη θέση, χωρίς όμως να καταγράφει δυναμική ανόδου. Ταυτόχρονα, σημαντικό μέρος των πολιτών δηλώνει αναποφάσιστο, γεγονός που υποδηλώνει ρευστότητα, ιδίως στα μεσαία και μικρότερα κόμματα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα ότι η πλειονότητα των πολιτών θεωρεί πως κανένα κόμμα δεν ασκεί ουσιαστική και αποτελεσματική αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση, με τον «Κανένα» να προηγείται και στο ερώτημα της καταλληλότητας.

Στο ζήτημα της διακυβέρνησης, οι απόψεις των πολιτών εμφανίζονται μοιρασμένες. Ένα σημαντικό ποσοστό προτιμά την αυτοδυναμία, ενώ σχεδόν οι μισοί τάσσονται υπέρ μιας κυβέρνησης συνεργασίας, στοιχείο που καταδεικνύει κόπωση από μονοκομματικά σχήματα αλλά και ανησυχία για την πολιτική σταθερότητα.

Στο πλευρό των αγροτών 8 στους 10 πολίτες

Ιδιαίτερα έντονη είναι η κοινωνική στήριξη προς τους αγρότες. Περίπου 80% έως και 87% των πολιτών θεωρεί τα αιτήματά τους δίκαια. Ωστόσο, στο ζήτημα των αποκλεισμών δρόμων, λιμανιών και αεροδρομίων, οι γνώμες διίστανται, με τα ποσοστά να είναι σχεδόν ισομερώς μοιρασμένα μεταξύ συμφωνίας και διαφωνίας.

Παράλληλα, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει επηρεάσει αρνητικά την εικόνα της κυβέρνησης, καθώς η πλειονότητα των πολιτών δεν πιστεύει ότι υπάρχει πραγματική βούληση για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και επιστροφή των παράνομων επιδοτήσεων, ενώ καταγράφεται έντονη απαισιοδοξία σε ό,τι αφορά την απονομή δικαιοσύνης.

Η στάση απέναντι στα νέα κόμματα

Ένα ακόμη στοιχείο που αναδεικνύεται είναι το ενδιαφέρον για ενδεχόμενα νέα πολιτικά σχήματα. Η πιθανή δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα συγκεντρώνει κάποιο ενδιαφέρον, με περίπου ένα τέταρτο των πολιτών να δηλώνει ότι θα μπορούσε να το ψηφίσει. Πιο περιορισμένη είναι η δυναμική ενός κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά, αν και εγείρονται ερωτήματα για το κατά πόσο θα μπορούσε να επηρεάσει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος, σχετικά υψηλή είναι η αποδοχή ενός ενδεχόμενου κόμματος με επικεφαλής τη Μαρία Καρυστιανού, γεγονός που αποτυπώνει την αναζήτηση νέων προσώπων και εναλλακτικών πολιτικών εκφράσεων.

Τι ανησυχεί τους πολίτες

Στα σημαντικότερα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες κυριαρχεί διαχρονικά η ακρίβεια, ακολουθούμενη από την οικονομία, τη διαφθορά και τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Οι ίδιες ανησυχίες μεταφέρονται και στο μέλλον, με τους πολίτες να δηλώνουν ότι η συνέχιση της ακρίβειας και η προσωπική οικονομική τους κατάσταση αποτελούν τις μεγαλύτερες πηγές φόβου για τα επόμενα χρόνια.