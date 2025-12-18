ΗΠΑ: Νέα επίθεση σε ταχύπλοο στον Ειρηνικό - Κλιμακώνεται η ένταση με Βενεζουέλα

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις γνωστοποίησαν την Τετάρτη (17/12)ότι πραγματοποίησαν ακόμη μία αεροπορική επίθεση εναντίον ταχύπλοου σκάφους στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, το οποίο –σύμφωνα με τους ίδιους– χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ναρκωτικών. Από το πλήγμα έχασαν τη ζωή τους τέσσερα άτομα που επέβαιναν στο σκάφος.

Η Νότια Διοίκηση των ΗΠΑ (SOUTHCOM), που είναι αρμόδια για τη στρατιωτική δραστηριότητα στη Λατινική Αμερική, ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X ότι υπήρχαν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το συγκεκριμένο σκάφος μετέφερε ναρκωτικές ουσίες. Στην ίδια ανακοίνωση έκανε λόγο για τον θάνατο «τεσσάρων ανδρών ναρκωτρομοκρατών», χωρίς ωστόσο να δώσει αποδεικτικά στοιχεία για τον ισχυρισμό αυτό, ενώ δημοσιοποίησε και αποχαρακτηρισμένο βίντεο διάρκειας 15 δευτερολέπτων από την επίθεση.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προχωρήσει σε σειρά αεροπορικών επιδρομών κατά ταχύπλοων σκαφών στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, υποστηρίζοντας ότι αυτά εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με ανακοινώσεις της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, στα πλήγματα αυτά έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 99 άνθρωποι. Παρ’ όλα αυτά, δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ κάποιο στοιχείο που να αποδεικνύει ότι τα σκάφη που στοχοποιήθηκαν συμμετείχαν πράγματι σε εγκληματικές δραστηριότητες.

Τη νομιμότητα των συγκεκριμένων επιχειρήσεων αμφισβητούν τόσο ειδικοί όσο και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ότι ηγείται διεθνούς κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών. Ο ίδιος απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ επιχειρούν να τον ανατρέψουν με στόχο τον έλεγχο των τεράστιων πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας του.

Σε πρόσφατη ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Βενεζουέλα βρίσκεται «πλήρως περικυκλωμένη από τη μεγαλύτερη ναυτική δύναμη που έχει συγκεντρωθεί ποτέ στη νότια Αμερική», προσθέτοντας ότι η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ θα συνεχίσει να ενισχύεται. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι «το σοκ που θα δεχθούν θα είναι πρωτοφανές», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και χερσαίων στρατιωτικών επιχειρήσεων στη χώρα.

Την ίδια ημέρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν επίσης ότι θα αποστείλουν προσωπικό της πολεμικής τους αεροπορίας στον Ισημερινό, ο οποίος θεωρείται βασικός κόμβος διακίνησης κοκαΐνης που παράγεται σε άλλες χώρες της περιοχής, στο πλαίσιο μιας –όπως χαρακτηρίζεται– προσωρινής επιχείρησης.