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Αγροτικός αναβρασμός σε όλη τη χώρα: Κρίσιμη η πανελλαδική σύσκεψη στις Σέρρες – Στο τραπέζι η κλιμάκωση
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08:39 - 18 Δεκ 2025

Αγροτικός αναβρασμός σε όλη τη χώρα: Κρίσιμη η πανελλαδική σύσκεψη στις Σέρρες – Στο τραπέζι η κλιμάκωση

Reporter.gr Newsroom
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Ιδιαίτερα φορτισμένο είναι το κλίμα λίγο πριν από την πανελλαδική σύσκεψη των αγροτικών μπλόκων, η οποία πραγματοποιείται σήμερα, Πέμπτη, στον Λευκώνα Σερρών, σε μικρή απόσταση από τη Θεσσαλονίκη. Στις τάξεις των αγροτών κυριαρχούν η έντονη δυσαρέσκεια και η οργή, γεγονός που προϊδεάζει για κρίσιμες αποφάσεις.

Καθοριστικό ρόλο στην ένταση που επικρατεί έπαιξαν τα χθεσινά γεγονότα με τον ΕΛΓΑ. Από νωρίς το πρωί, αγρότες διαπίστωσαν ότι είχαν γίνει παρακρατήσεις χρημάτων από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, χωρίς να έχει προηγηθεί η καταβολή της βασικής ενίσχυσης. Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, με την πίστωση της επιδότησης παρακρατούνται αυτόματα οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΛΓΑ. Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, οι παρακρατήσεις πραγματοποιήθηκαν πριν την καταβολή των χρημάτων, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Ακολούθησαν δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, όπως ο υφυπουργός Χρήστος Κέλλας, που έκαναν λόγο για «τεχνικό λάθος», συνοδευόμενες από συγγνώμη και διαβεβαιώσεις ότι το ζήτημα θα αποκατασταθεί. Κατά τη διάρκεια της ημέρας καταβλήθηκαν ποσά σε ορισμένους δικαιούχους, ωστόσο, σύμφωνα με τους αγρότες, το πρόβλημα δεν επιλύθηκε συνολικά, γεγονός που ενίσχυσε την αγανάκτησή τους.

Μέσα σε αυτό το τεταμένο περιβάλλον, κυρίαρχο θεωρείται το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, με τα μπλόκα να παραμένουν τουλάχιστον έως την Παρασκευή. Το αν τελικά οι αγρότες θα προσέλθουν σε διάλογο θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις που θα ληφθούν στη σημερινή σύσκεψη.

Ήδη από χθες, οι κινητοποιήσεις είχαν σοβαρές επιπτώσεις στην κυκλοφορία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο αποκλεισμός του Προμαχώνα, όπου σχηματίστηκαν ουρές φορτηγών πολλών χιλιομέτρων, καθώς πρόκειται για τον μεγαλύτερο μεθοριακό σταθμό της χώρας. Στα Μάλγαρα, το ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη έκλεισε χθες από τις 12:00 έως τις 16:00, ενώ για σήμερα εξετάζεται το ενδεχόμενο αποκλεισμού επ’ αόριστον του ίδιου ρεύματος.

Παρά τη σκληρή στάση τους, οι αγρότες διαμηνύουν ότι κατά την περίοδο των Χριστουγέννων θα διευκολύνουν τις μετακινήσεις των πολιτών, ανοίγοντας τα μπλόκα και μετακινώντας τα τρακτέρ εκτός οδοστρώματος, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα ενόψει των εορτών.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται εντός της ημέρας, με το ενδιαφέρον να στρέφεται τόσο στη σημερινή σύσκεψη στις Σέρρες όσο και στις εξελίξεις της Παρασκευής.

Άνοιξε ο Προμαχώνας – Ουρές έως 25 χιλιόμετρα

Χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 20:00, οι αγρότες στο μπλόκο του Προμαχώνα αποφάσισαν να ανοίξουν τον Μεθοριακό Σταθμό για τη διέλευση των φορτηγών. Είχε προηγηθεί απόφαση για επ’ αόριστον αποκλεισμό, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ουρές νταλικών που έφτασαν έως και τα 25 χιλιόμετρα, ενώ για αρκετές ώρες είχε διακοπεί και η κυκλοφορία των ΙΧ προς τη Βουλγαρία.

Επ’ αόριστον αποκλεισμός στα Μάλγαρα

Στα Μάλγαρα, οι αγρότες διέκοψαν χθες την κυκλοφορία στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη για περίπου τέσσερις ώρες, ενώ από σήμερα το πρωί το ίδιο ρεύμα παραμένει κλειστό επ’ αόριστον.

Τελεσίγραφο 48 ωρών από Γιαννιτσά, Κιλκίς και Παιονία

Χθες, από τις 18:00 και για τέσσερις ώρες, ο συνοριακός σταθμός των Ευζώνων έκλεισε και στα δύο ρεύματα για τις νταλίκες. Οι αγρότες από Γιαννιτσά, Κιλκίς και Παιονία προσέρχονται στη σημερινή σύσκεψη με τελεσίγραφο 48 ωρών για τη διόρθωση των λαθών στις πληρωμές του ΕΛΓΑ, προαναγγέλλοντας τη συνέχιση των καθημερινών αποκλεισμών.

Αναβρασμός σε Νίκαια, Καρδίτσα και Μεσσηνία

Ένταση επικρατεί και στο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα, όπου οι αγρότες εισηγούνται κλιμάκωση και παραμονή στα μπλόκα, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει διάλογος χωρίς σαφείς απαντήσεις στα αιτήματά τους. Αντίστοιχες αποφάσεις για συνέχιση των κινητοποιήσεων έχουν ληφθεί και στο μπλόκο του Ε-65 στην Καρδίτσα.

Στη Μεσσηνία, οι αγρότες δηλώνουν οργισμένοι τόσο από τις κυβερνητικές ανακοινώσεις όσο και από τις παρακρατήσεις υπέρ ΕΛΓΑ και παραμένουν στο μπλόκο του αυτοκινητοδρόμου Μορέα, στον κόμβο της Θουρίας. Παράλληλα, αγροτικά μηχανήματα προχώρησαν σε αποκλεισμό του δρόμου Τρίπολης–Κορίνθου στο ύψος των διοδίων της Νεστάνης.

Σε επιφυλακή και η Ηλεία

Οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι της Ηλείας παραμένουν στους δρόμους και σε συντονισμό με την πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων. Αν και η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο διεξάγεται κανονικά, έχει προγραμματιστεί για αύριο, Παρασκευή, συμβολική κινητοποίηση στην Εθνική Οδό Πατρών–Τρίπολης (111), σε περιοχή με έντονη κτηνοτροφική δραστηριότητα, λόγω των ζημιών που έχουν προκληθεί από την ευλογιά και τον καταρροϊκό πυρετό.

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