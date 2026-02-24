ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Πέρασε στη DIMAND το «Κτήμα Καμπά» και το «Τρίγωνο Καμπά» στην Αττική
Ακίνητα
17:44 - 24 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η «Εταιρεία»), σε συνέχεια των από 11.04.2025 και 10.09.2025 ανακοινώσεών της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση από την εταιρεία REDS Μ.Α.Ε., εξ ολοκλήρου θυγατρική της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, σε θυγατρικές εταιρείες της DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ («DIMAND»), ακινήτων συνολικής έκτασης 323,4 χιλ. τ.μ. στην Αττική, στις θέσεις «Κτήμα Καμπά» και «Τρίγωνο Καμπά», στους Δήμους Παιανίας και Παλλήνης.

Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση:

  1. Του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Μ.Α.Ε. (με μοναδικό μέτοχο τη REDS Μ.Α.Ε.), ιδιοκτήτριας οικοπέδων συνολικού εμβαδού περίπου 319 χιλ. τ.μ., στη θέση «Κτήμα Καμπά», στους Δήμους Παιανίας και Παλλήνης, προς την ARCELA LTD (100% θυγατρική της DIMAND).
  2. Δύο επιπλέον οικοπέδων, επιφανείας περίπου 4,4 χιλ. τ.μ. και 1,3 χιλ. τ.μ., εκ των οποίων το δεύτερο φέρει διατηρητέο οίκημα επιφάνειας περίπου 0,7 χιλ. τ.μ., προς την εταιρεία ΘΩΜΑΪΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Μ.Α.Ε. (100% θυγατρική της DIMAND). Τα δύο οικόπεδα ιδιοκτησίας REDS Μ.Α.Ε. βρίσκονται στη θέση «Τρίγωνο Καμπά» του Δήμου Παλλήνης.

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε €45,8 εκατ. και προσδιορίστηκε λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική θέση της εταιρείας ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Μ.Α.Ε., ιδιοκτήτριας των ακινήτων, κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, σύμφωνα με τη μέθοδο της προσαρμοσμένης καθαρής θέσης καθώς και την αξία των προαναφερόμενων ακινήτων της REDS Μ.Α.Ε.

Η εν λόγω ενημέρωση γίνεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συμβουλίου και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

