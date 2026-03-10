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Νέα έρευνα: Στη στέγαση πηγαίνει το 34% του εισοδήματος των Ελλήνων
Ακίνητα
09:13 - 10 Μαρ 2026

Νέα έρευνα: Στη στέγαση πηγαίνει το 34% του εισοδήματος των Ελλήνων

Γιώργος Αλεξάκης
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Μεγάλες είναι οι δυσκολίες των πολιτών από τη στεγαστική κρίση, όπως προκύπτει από νέα πανελλαδική έρευνα που πραγματοποίησαν οι εταιρείες BluPeak Estate Analytics και Ierax Analytics.    

Με βάση αυτήν, το 34% του εισοδήματος των πολιτών 36-55 ετών και το 32% εκείνων από 25-35 ετών κατευθύνεται για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών. Μάλιστα, μόλις το 38% των νέων (25-35 ετών) θεωρεί ότι το κόστος στέγασης είναι προσιτό, ενώ το υπόλοιπο 62% αναφέρει ότι είναι από δύσκολα διαχειρίσιμο έως µη βιώσιµο (16%).

Λαµβάνοντας υπόψη ότι το 47% των νέων νοικιάζει και μόλις το 27% διαμένει σε ιδιόκτητο ακίνητο, δεν αποκλείεται να υπάρξει αύξηση του ποσοστού που αναφέρει ότι εξακολουθεί να μένει µε την οικογένειά του (19%). Ενδιαφέρον είναι και το εύρημα της έρευνας στις ηλικίες 36-55 ετών, βάσει του οποίου το 37% δηλώνει ότι σκοπεύει να αλλάξει κατοικία τα επόμενα 3-5 χρόνια, ειδικά αν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Μάλιστα, το ποσοστό αυτό εκτινάσσεται στο 62% µεταξύ όσων µένουν στο ενοίκιο και στο 48% για όσους κατοικούν στην Αθήνα.

Ο λόγος της µετακίνησης σε ποσοστό 38% είναι η οικονοµική δυσκολία κάλυψης του ενοικίου ή της δόσης του στεγαστικού δανείου, αλλά και πάλι, το µέγεθος αυτό αυξάνεται στο 54% µεταξύ των ενοικιαστών (και 63% αν οι ενοικιαστές δεν έχουν υπογράψει µισθωτήριο συµβόλαιο).

Επίσης, το 27% δηλώνει ότι θα εξετάσει την αλλαγή κατοικίας γιατί χρειάζεται µεγαλύτερο χώρο και το 22% επειδή πρέπει να αλλάξει περιοχή για λόγους οικογενειακούς ή εργασιακούς.

Σηµειωτέον ότι το 61% αναφέρει πως η στεγαστική κατάσταση επηρεάζει πολύ/αρκετά τα οικογενειακά ή επαγγελµατικά του σχέδια, ποσοστό που αυξάνεται στο 71% µεταξύ των ενοικιαστών, στο 65% µεταξύ των κατοίκων της Αθήνας και στο 69% για όσους δηλώνουν µηνιαίο εισόδηµα κάτω των 900 ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/03/2026 - 09:20
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