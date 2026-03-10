Νέα έρευνα: Στη στέγαση πηγαίνει το 34% του εισοδήματος των Ελλήνων

Με βάση αυτήν, το 34% του εισοδήματος των πολιτών 36-55 ετών και το 32% εκείνων από 25-35 ετών κατευθύνεται για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών. Μάλιστα, μόλις το 38% των νέων (25-35 ετών) θεωρεί ότι το κόστος στέγασης είναι προσιτό, ενώ το υπόλοιπο 62% αναφέρει ότι είναι από δύσκολα διαχειρίσιμο έως µη βιώσιµο (16%).
Λαµβάνοντας υπόψη ότι το 47% των νέων νοικιάζει και μόλις το 27% διαμένει σε ιδιόκτητο ακίνητο, δεν αποκλείεται να υπάρξει αύξηση του ποσοστού που αναφέρει ότι εξακολουθεί να μένει µε την οικογένειά του (19%). Ενδιαφέρον είναι και το εύρημα της έρευνας στις ηλικίες 36-55 ετών, βάσει του οποίου το 37% δηλώνει ότι σκοπεύει να αλλάξει κατοικία τα επόμενα 3-5 χρόνια, ειδικά αν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Μάλιστα, το ποσοστό αυτό εκτινάσσεται στο 62% µεταξύ όσων µένουν στο ενοίκιο και στο 48% για όσους κατοικούν στην Αθήνα.
Ο λόγος της µετακίνησης σε ποσοστό 38% είναι η οικονοµική δυσκολία κάλυψης του ενοικίου ή της δόσης του στεγαστικού δανείου, αλλά και πάλι, το µέγεθος αυτό αυξάνεται στο 54% µεταξύ των ενοικιαστών (και 63% αν οι ενοικιαστές δεν έχουν υπογράψει µισθωτήριο συµβόλαιο).
Επίσης, το 27% δηλώνει ότι θα εξετάσει την αλλαγή κατοικίας γιατί χρειάζεται µεγαλύτερο χώρο και το 22% επειδή πρέπει να αλλάξει περιοχή για λόγους οικογενειακούς ή εργασιακούς.
Σηµειωτέον ότι το 61% αναφέρει πως η στεγαστική κατάσταση επηρεάζει πολύ/αρκετά τα οικογενειακά ή επαγγελµατικά του σχέδια, ποσοστό που αυξάνεται στο 71% µεταξύ των ενοικιαστών, στο 65% µεταξύ των κατοίκων της Αθήνας και στο 69% για όσους δηλώνουν µηνιαίο εισόδηµα κάτω των 900 ευρώ.