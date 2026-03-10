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ifo: Μείωση του επιχειρηματικού κλίματος το Φεβρουάριο στον τομέα του γερμανικού λιανεμπορίου
Ειδήσεις
09:04 - 10 Μαρ 2026

ifo: Μείωση του επιχειρηματικού κλίματος το Φεβρουάριο στον τομέα του γερμανικού λιανεμπορίου

Reporter.gr Newsroom
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Το Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος ifo στον γερμανικό τομέα του λιανικού εμπορίου μειώθηκε τον Φεβρουάριο στις -27,7 μονάδες, από -24,1 μονάδες τον Ιανουάριο. Οι επιχειρήσεις εμφανίστηκαν ιδιαίτερα πιο επιφυλακτικές σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα όσον αφορά την τρέχουσα κατάστασή τους, ενώ και οι επιχειρηματικές προσδοκίες παρέμειναν δυσοίωνες.    

«Οι λιανοπωλητές έκαναν ένα υποτονικό ξεκίνημα στη νέα χρονιά», δηλώνει ο ειδικός του ifo Patrick Höppner. «Αν οι τρέχοντες γεωπολιτικοί κίνδυνοι διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και ειδικά η ενέργεια γίνει ακριβότερη, αυτό θα μπορούσε να επιβαρύνει το καταναλωτικό κλίμα. Αυτό θα ασκούσε επιπλέον πίεση και στους λιανοπωλητές».

Το Φεβρουάριο, το κλίμα σε πολλούς κλάδους του λιανικού εμπορίου επιδεινώθηκε περαιτέρω, μεταξύ άλλων στα καταστήματα επίπλων και στους εμπόρους ένδυσης. Αντίθετα, σημειώθηκε μικρή βελτίωση στο λιανεμπόριο τροφίμων και στις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων. Οι επιχειρήσεις διαμόρφωσαν τις εκτιμήσεις τους πριν από την πρόσφατη κλιμάκωση της σύγκρουσης στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

«Συνολικά, το κλίμα στον τομέα του λιανικού εμπορίου παραμένει σε πολλές περιπτώσεις δυσοίωνο, τόσο για τους χονδρεμπόρους, όσο και για τους λιανοπωλητές», λέει ο Höppner. «Αυτό φαίνεται επίσης όταν συγκρίνεται το επιχειρηματικό κλίμα με άλλους οικονομικούς τομείς: οι λιανοπωλητές αξιολογούν την τρέχουσα επιχειρηματική τους κατάσταση λιγότερο θετικά από τις επιχειρήσεις στη μεταποίηση, στον τομέα των υπηρεσιών ή στις κατασκευές. Οι λιανοπωλητές είναι επίσης ιδιαίτερα απαισιόδοξοι όσον αφορά τις επιχειρηματικές προσδοκίες».

Συνολικά, ελαφρώς περισσότεροι λιανοπωλητές σχεδίαζαν το Φεβρουάριο να αυξήσουν τις τιμές τους τους επόμενους μήνες. Τα καταστήματα επίπλων και οι λιανοπωλητές τροφίμων αναμένουν αυξήσεις τιμών κάπως συχνότερα από ό,τι ο μέσος όρος του κλάδου. Οι λιανοπωλητές είναι επίσης πιο πιθανό να μειώσουν παρά να αυξήσουν το προσωπικό τους. Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στον τομέα του λιανικού εμπορίου έχει πρόσφατα κάπως μειωθεί.

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