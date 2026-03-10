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Τεκμήρια διαβίωσης: Μείωση έως 35% στις κατοικίες - Τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι
Φορολογία
08:30 - 10 Μαρ 2026

Τεκμήρια διαβίωσης: Μείωση έως 35% στις κατοικίες - Τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι

Reporter.gr Newsroom
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Ριζικές αλλαγές φέρνουν φέτος τα τεκμήρια διαβίωσης, μειώνοντας τις φορολογικές επιβαρύνσεις για τα νοικοκυριά και περιορίζοντας τις παγίδες που κάθε χρόνο έπεφταν οι φορολογούμενοι.

Οι αλλαγές θα αποτυπωθούν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις Ε1 και αφορούν κυρίως κατοικίες, είτε είναι ιδιόκτητες, μισθωμένες ή δωρεάν παραχωρούμενες.

Σημαντικό σημείο για όσους άλλαξαν κύρια κατοικία μέσα στο 2025 είναι ότι θα πρέπει να δηλώσουν τα νέα στοιχεία στο έντυπο Ε1, στον πίνακα 5, ώστε να υπολογιστεί σωστά το τεκμαρτό τους εισόδημα.

Οι φορολογούμενοι καλούνται να ενημερωθούν έγκαιρα για να αποφύγουν λάθη στις φετινές δηλώσεις ώστε να μην επιβαρυνθούν αλλά και να επωφεληθούν από τις μειώσεις στα τεκμήρια, ειδικά για τις κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες.

Οι βασικές αλλαγές στα τεκμήρια διαβίωσης

1ον. Μείωση έως 35% για τις κατοικίες

Το τεκμήριο υπολογίζεται πλέον κλιμακωτά ανάλογα με την επιφάνεια και την τιμή ζώνης. Για παράδειγμα:

Κύρια κατοικία 80 τ.μ. σε ζώνη 1.750€/τ.μ.: από 3.200€ μειώνεται σε 2.240€ (μείωση 30%)

Κατοικία 120 τ.μ. σε ζώνη 3.000€/τ.μ.: από 8.120€ μειώνεται σε 5.252€ (μείωση 35%)

Προσαυξήσεις εφαρμόζονται για μονοκατοικίες (+20%) και για υψηλές τιμές ζώνης (+30% έως +58%), ενώ οι δευτερεύουσες κατοικίες μειώνονται κατά 50%.

2ον. Αλλαγή κατοικίας

Όσοι άλλαξαν κύρια κατοικία θα πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία της στο Ε1, ώστε να υπολογιστεί σωστά η αντικειμενική δαπάνη για τον φορολογούμενο και τον/τη σύζυγο.

3ον. Πώληση κατοικίας

Τα ακίνητα που πουλήθηκαν μέσα στο 2025 πρέπει να διαγραφούν από τη δήλωση, είτε βάσει Ε9 είτε βάσει περσινής δήλωσης.

4ον. Τροποποίηση στοιχείων ακινήτων

Οι φορολογούμενοι που εντοπίζουν λάθη στα στοιχεία των ακινήτων πρέπει να τα διορθώσουν μέσω διαγραφής και επανεισαγωγής, χωρίς να επηρεάζεται η περιουσιακή τους εικόνα.

5ον. Διακοπή ηλεκτροδότησης

Η διακοπή δεν ακυρώνει τον αριθμό παροχής, ο οποίος παραμένει μοναδικός για το ακίνητο.

6ον. Φιλοξενία

Τεκμήριο κατοικίας επιβαρύνει μόνο αυτούς που παρέχουν φιλοξενία, όχι τα φιλοξενούμενα μέλη.

7ον. Φοιτητική κατοικία

Το ενοίκιο των παιδιών που σπουδάζουν μακριά δηλώνεται ως δευτερεύουσα κατοικία από τους γονείς.

8ον. Δωρεάν παραχώρηση κατοικίας

Αφορολόγητη για κατοικίες έως 200 τ.μ. μεταξύ γονέων και παιδιών ή παππούδων-εγγονών. Για μεγαλύτερη επιφάνεια, εφαρμόζεται τεκμήριο 3% επί της αξίας της υπερβάλλουσας επιφάνειας.

9ον. Αγορά κατοικίας

Στο τεκμήριο λαμβάνονται υπόψη τίμημα, φόρος μεταβίβασης, συμβολαιογραφικά και άλλα έξοδα που καταβλήθηκαν το 2025.

10ν. Κενές κατοικίες

Δεν υπολογίζεται τεκμήριο για τα κενά ακίνητα.

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