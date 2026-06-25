ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μητρώο Ακινήτων: Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα έως 1.000 ευρώ – Τι αλλάζει σε επιδόματα και ΕΝΦΙΑ
Ακίνητα
09:01 - 25 Ιουν 2026

Μητρώο Ακινήτων: Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα έως 1.000 ευρώ – Τι αλλάζει σε επιδόματα και ΕΝΦΙΑ

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Αυστηρές χρηματικές κυρώσεις, που φτάνουν έως και τα 1.000 ευρώ, θα κληθούν να πληρώσουν ιδιοκτήτες και χρήστες ακινήτων που δεν θα δηλώσουν εγκαίρως ή θα καταχωρίσουν ανακριβή στοιχεία στο νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (Μ.Ι.Δ.Α.), το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στις αρχές Ιουλίου.

Συγκεκριμένα, με τροπολογία που κατατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών θεσπίζεται ένα αυστηρό πλαίσιο υποχρεώσεων και ελέγχων, με στόχο η Φορολογική Διοίκηση να αποκτήσει πλήρη εικόνα για την πραγματική χρήση κάθε ακινήτου. Η νέα βάση δεδομένων θα αξιοποιηθεί, μεταξύ άλλων, για τον εντοπισμό περιπτώσεων παράνομης είσπραξης κρατικών ενισχύσεων και επιδομάτων, όπως το επίδομα ενοικίου.

Την ίδια ώρα, ανοίγει ο δρόμος για σημαντικές αλλαγές στον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ, καθώς από το 2027 ο φόρος θα προσδιορίζεται και με βάση τα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, αποτυπώνοντας την πραγματική επιφάνεια των ακινήτων.

Οι νέες υποχρεώσεις και τα πρόστιμα

Αναλυτικά, η νέα ρύθμιση καθιστά υποχρεωτική την έγκαιρη δήλωση της χρήσης των ακινήτων από ιδιοκτήτες, εκμισθωτές και παραχωρούντες, ενώ μισθωτές και παραχωρησιούχοι αναλαμβάνουν την ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνουν, ιδιαίτερα όταν αυτά συνδέονται με τη χορήγηση επιδομάτων ή άλλων οικονομικών ενισχύσεων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις περιπτώσεις μίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης ακινήτων, όπου προβλέπονται συγκεκριμένες κυρώσεις:

• Πρόστιμο 500 ευρώ για μη υποβολή δήλωσης χρήσης
Σε περίπτωση εκμίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης ακινήτου, ο υπόχρεος οφείλει να δηλώσει τη χρήση του στο Μ.Ι.Δ.Α. Εάν η δήλωση δεν υποβληθεί εντός τριών μηνών από την έναρξη της μίσθωσης ή της παραχώρησης, επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ. Η κύρωση αφορά κυρίως ιδιοκτήτες, εκμισθωτές και παραχωρούντες που παραλείπουν να ενημερώσουν το Μητρώο.

• Πρόστιμο 500 ευρώ και στις δηλώσεις που συνδέονται με αγροτικές ενισχύσεις
Για τις περιπτώσεις που σχετίζονται με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, η ενημέρωση του Μ.Ι.Δ.Α. πρέπει να πραγματοποιείται εντός δύο μηνών από την έναρξη της σχετικής προθεσμίας. Η μη τήρηση της προθεσμίας συνεπάγεται επίσης πρόστιμο 500 ευρώ.

• Πρόστιμο 1.000 ευρώ για ανακριβείς δηλώσεις που οδηγούν σε επιδοτήσεις
Η βαρύτερη κύρωση προβλέπεται για μισθωτές ή παραχωρησιούχους που δηλώνουν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία και τα χρησιμοποιούν για τη λήψη επιδομάτων, ενισχύσεων ή επιδοτήσεων. Στις περιπτώσεις αυτές το πρόστιμο ανέρχεται σε 1.000 ευρώ, καθώς η ανακριβής δήλωση συνδέεται με οικονομικό όφελος από το Δημόσιο. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και παροχές που σχετίζονται με την κατοικία, όπως η επιστροφή ή επιδότηση ενοικίου.

• Πρόστιμο 100 ευρώ για ανακρίβειες χωρίς οικονομικό όφελος
Όταν η δήλωση χρήσης περιλαμβάνει λανθασμένα στοιχεία, χωρίς όμως να έχει χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση επιδότησης ή ενίσχυσης, το πρόστιμο περιορίζεται στα 100 ευρώ.

Υποχρεωτική η υποβολή Ε9 πριν από τη δήλωση χρήσης

Η τροπολογία προβλέπει ότι πριν από οποιαδήποτε δήλωση χρήσης στο Μ.Ι.Δ.Α. θα πρέπει να έχει προηγηθεί η υποβολή και ενημέρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9). Με άλλα λόγια, η καταχώριση της χρήσης ενός ακινήτου προϋποθέτει ότι τα βασικά στοιχεία του έχουν ήδη δηλωθεί και επικαιροποιηθεί στη φορολογική διοίκηση.

ΕΝΦΙΑ με βάση την πραγματική επιφάνεια από το 2027

Σημαντικές αλλαγές έρχονται και στον τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ. Από το 2027 και μετά, στον προσδιορισμό του φόρου θα λαμβάνονται υπόψη και τα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, ώστε η φορολόγηση να βασίζεται στην πραγματική επιφάνεια των κτισμάτων.

Σήμερα, ο ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται με βάση στοιχεία που προκύπτουν από το Κτηματολόγιο, τους τίτλους κτήσης ή τις οικοδομικές άδειες. Με το νέο καθεστώς, εφόσον από την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου προκύπτει μικρότερη επιφάνεια από εκείνη που αναγράφεται στα υφιστάμενα έγγραφα, για τον υπολογισμό του φόρου θα λαμβάνεται υπόψη η πραγματική – και μικρότερη – επιφάνεια.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζεται ότι δηλώσεις Ε9 και πράξεις προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ που έχουν ήδη υποβληθεί ή εκδοθεί έως την έναρξη ισχύος του νέου πλαισίου δεν θα θεωρούνται ανακριβείς, ούτε θα επιβάλλονται κυρώσεις στις περιπτώσεις όπου η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου εμφανίζει μικρότερη επιφάνεια. Το ίδιο ισχύει και για τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν βάσει των υφιστάμενων δηλώσεων.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/06/2026 - 09:13
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Wall Street: Υποχώρηση για S&amp;P 500 και Nasdaq λόγω «πιέσεων» σε ενέργεια και τεχνολογία
Χρηματιστήρια

Wall Street: Υποχώρηση για S&P 500 και Nasdaq λόγω «πιέσεων» σε ενέργεια και τεχνολογία

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ παράγοντας σταθερότητας απέναντι στην τοξικότητα του δίπολου «Μητσοτάκη-Τσίπρα»
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ παράγοντας σταθερότητας απέναντι στην τοξικότητα του δίπολου «Μητσοτάκη-Τσίπρα»

Το Bitcoin στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2024 - Οι βασικοί λόγοι της... κατηφόρας
Νομίσματα

Το Bitcoin στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2024 - Οι βασικοί λόγοι της... κατηφόρας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι κρυφές ασυμμετρίες της αγοράς κατοικίας: Γιατί κάποια ακίνητα πωλούνται και άλλα μένουν «κολλημένα»
Ακίνητα

Οι κρυφές ασυμμετρίες της αγοράς κατοικίας: Γιατί κάποια ακίνητα πωλούνται και άλλα μένουν «κολλημένα»

Στην Ελλάδα 1 στα 3 σπίτια (34,5%) παραμένει κλειστό: Πέντε «κλειδιά» για να ανοίξουν και να πέσουν οι τιμές
Ακίνητα

Στην Ελλάδα 1 στα 3 σπίτια (34,5%) παραμένει κλειστό: Πέντε «κλειδιά» για να ανοίξουν και να πέσουν οι τιμές

Ακίνητα: Υποχωρούν οι αγοραπωλησίες και οι εισπράξεις φόρων, ανθεκτικές οι γονικές παροχές
Ακίνητα

Ακίνητα: Υποχωρούν οι αγοραπωλησίες και οι εισπράξεις φόρων, ανθεκτικές οι γονικές παροχές

BluPeak Estate Analytics: Οι αριθμοί πίσω από την υπόθεση των πολεοδομιών
Ακίνητα

BluPeak Estate Analytics: Οι αριθμοί πίσω από την υπόθεση των πολεοδομιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αναλύσεις
25/06/2026 - 10:12

ΧΑ: Η στήριξη των 2468 θα δημιουργήσει σύντομα προϋποθέσεις νέας αναμέτρησης με την περιοχή 2490-2500 μονάδων

Ακίνητα
25/06/2026 - 10:04

Βραχυχρόνια Μίσθωση: Αύξηση πληρότητας κατά +7,1% με στροφή σε νωρίτερες κρατήσεις

Σχόλια Αγοράς
25/06/2026 - 09:50

Χρηματιστήριο: Αφομοιώνει τα υψηλά 17 ετών χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία - Σύμμαχος η «εξωστρέφεια»

Ανεμοδείκτης
25/06/2026 - 09:47

Η Μαρία Ευθυμίου "αθωώνει" τον Ανδρέα Παπανδρέου

Οικονομία
25/06/2026 - 09:44

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €3,65 δισ. το πεντάμηνο - Ποιοι φόροι τόνωσαν τα έσοδα

Ανεμοδείκτης
25/06/2026 - 09:35

Ο Μ. Σάλλας εξηγεί τι πήγε λάθος στην Ελλάδα

Ακίνητα
25/06/2026 - 09:33

Οι κρυφές ασυμμετρίες της αγοράς κατοικίας: Γιατί κάποια ακίνητα πωλούνται και άλλα μένουν «κολλημένα»

Πολιτική
25/06/2026 - 09:28

ΚΕΦΙΜ: Η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει το 49,3% του προγράμματός της

Πολιτική
25/06/2026 - 09:21

Κατρίνης στις Βρυξέλλες: Ο πρωτογενής τομέας και η περιφέρεια να μείνουν στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στήριξης

Magazino
25/06/2026 - 09:05

Η καρδιά του Tour de France χτυπά και φέτος στη Σπάρτη με το L'Étape Greece

Ακίνητα
25/06/2026 - 09:01

Μητρώο Ακινήτων: Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα έως 1.000 ευρώ – Τι αλλάζει σε επιδόματα και ΕΝΦΙΑ

Νομίσματα
25/06/2026 - 08:00

Το Bitcoin στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2024 - Οι βασικοί λόγοι της... κατηφόρας

Ειδήσεις
25/06/2026 - 07:59

Δολοφονία 17χρονου στην Καλλιθέα μετά από συμπλοκή - Συνελήφθη ο δράστης

Πολιτική
25/06/2026 - 07:53

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ παράγοντας σταθερότητας απέναντι στην τοξικότητα του δίπολου «Μητσοτάκη-Τσίπρα»

Ναυτιλία
25/06/2026 - 07:46

Η προσφορά της ναυτιλίας και το μήνυμα Μητσοτάκη

Ειδήσεις
25/06/2026 - 07:43

Ισχυροί σεισμοί 7,5 και 7,2 ρίχτερ συγκλόνισαν την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας

Χρηματιστήρια
24/06/2026 - 23:17

Wall Street: Υποχώρηση για S&P 500 και Nasdaq λόγω «πιέσεων» σε ενέργεια και τεχνολογία

Πολιτική
24/06/2026 - 22:44

Δέκα έργα €15 εκατ. για τη λειψυδρία σε εννέα νησιά

Magazino
24/06/2026 - 22:37

Ίμπιζα: Πώς το «Νησί των Πάρτι» μεταμορφώνεται στον απόλυτο παράδεισο για παιδιά

Πολιτική
24/06/2026 - 22:24

Μητσοτάκης από Ράλλυ Ακρόπολις: Tα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τον δρόμο

Ειδήσεις
24/06/2026 - 22:05

Τραμπ: «Μπλοκάρει» νόμο για τη στέγαση μέχρι να εγκριθεί νομοσχέδιο για τις εκλογές

Ειδήσεις
24/06/2026 - 21:47

Ρούμπιο: Στις 29 ή 30 Ιουνίου η συνέχιση των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
24/06/2026 - 21:30

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και του ΑΠΘ ο Καλαφάτης

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 21:15

Bally’s Intralot: Η Deutsche Bank απέκτησε 2,26 εκατ. μετοχές αξίας 2,7 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
24/06/2026 - 21:00

DW: Οι επιπτώσεις στη γερμανική οικονομία από τον καύσωνα και την κλιματική αλλαγή

Πολιτική
24/06/2026 - 20:55

Το ΠΑΣΟΚ τίμησε τον Ανδρέα στο Καλέντζι - Όσα είπαν Ανδρουλάκης, Γ. Παπανδρέου και Σκανδαλίδης (videos)

Ειδήσεις
24/06/2026 - 20:44

ΗΠΑ: Είκοσι εκατ. βαρέλια πετρελαίου πέρασαν από το Στενό του Ορμούζ σε 24 ώρες

Ειδήσεις
24/06/2026 - 20:25

Άρειος Πάγος: Τρεις νέοι εντεταλμένοι ευρωπαίοι εισαγγελείς για το ελληνικό κλιμάκιο

Πολιτική
24/06/2026 - 20:20

Φαραντούρης: Η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης ξεκινά από την ενέργεια και τα ευρωπαϊκά μέταλλα

Υγεία
24/06/2026 - 20:10

Συναγερμός για τα viral παιχνίδια «Squishy»: Προειδοποίηση για τοξικές ουσίες και εγκαύματα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ