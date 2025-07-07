Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΔΥΠΑ

Κατά την περίοδο 7 έως 11 Ιουλίου, θα καταβληθούν συνολικά 65.251.000 ευρώ σε 56.107 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
- Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
- Από 7 έως 11 Ιουλίου θα καταβληθούν 000.000 ευρώ σε 1.100 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
- Έως 10 Ιουλίου θα καταβληθούν 000 ευρώ σε 4 δικαιούχους επιδομάτων αεροθεραπείας.
- Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
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000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
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000.000 ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
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000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
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000 ευρώ σε 3 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».