Νέες ειδικότητες σε 10 Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας της ΔΥΠΑ

Συγκεκριμένα, άνοιξαν οι αιτήσεις για τα εξής τμήματα:
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Αγρινίου
- Κομμωτικής Τέχνης
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Αλεξανδρούπολης
- Τεχνίτης Μηχανών και Συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου
- Βοηθός Γενικής Βρεφονηπιοκομίας
- Αισθητικής Τέχνης
- Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ
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Ηρακλείου Κρήτης
- Υπάλληλος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)
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Καστοριάς
- Βοηθός Γενικής Βρεφονηπιοκομίας
- Υπάλληλος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
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Κατερίνης
- Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων
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Κομοτηνής
- Βοηθός Γενικής Βρεφονηπιοκομίας
- Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων
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Λακκιάς
- Υπάλληλος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
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Πάτρας
- Βοηθός Γενικής Βρεφονηπιοκομίας
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Σερρών
- Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων
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Ωραιοκάστρου
- Τεχνίτης Αερίων Καυσίμων
- Χειριστής Μηχανημάτων Έργου
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι είναι 15-29 ετών (γεννήθηκαν τα έτη 1996-2010) και είναι κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Γυμνασίου. Η αμοιβή των μαθητών ανέρχεται σε 125 ευρώ ή 156 ευρώ εβδομαδιαία (για 4 ή 5 ημέρες μαθητείας, αντίστοιχα) για 2 έτη.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω gov.gr με κωδικούς TAXISnet πατώντας εδώ. Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ
Οι μαθητές των ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ:
- Πραγματοποιούν πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο με αμοιβή και ασφάλιση
- Φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και τους παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα
- Εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό
- Λαμβάνουν επίδομα στέγασης που ανέρχεται στα 240 ευρώ μηνιαίως, καθώς και σίτισης που ανέρχεται στα 9 ευρώ ημερησίως, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια
- Δικαιούνται σπουδαστική άδεια μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές
- Δικαιούνται αναβολή στράτευσης.
Φέτος θα λειτουργήσουν οι εξής ειδικότητες:
- Αισθητικής Τέχνης
- Αργυροχρυσοχοΐας
- Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής
- Βοηθός Γενικής Βρεφονηπιοκομίας
- Βοηθός Γενικής Νοσηλείας
- Βοηθός Φαρμακείου
- Γαλακτοκομίας - Τυροκομίας
- Γραφικών Τεχνών - Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου
- Καλλιτεχνικής Επεξεργασίας Μαρμάρου
- Κεραμικής - Αγγειοπλαστικής
- Κομμωτικής Τέχνης
- Κτιριακών Έργων
- Μαγειρικής Τέχνης
- Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
- Ξυλουργών - Επιπλοποιών
- Τεχνίτης Αερίων Καυσίμων
- Τεχνίτης Αμαξωμάτων
- Τεχνίτης Έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών και εγκαταστάσεων
- Τεχνίτης Εργαλειομηχανών (CNC)
- Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων
- Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου
- Τεχνίτης Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
- Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών
- Τεχνίτης Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών
- Τεχνίτης Μηχανών & Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου
- Τεχνίτης Ναυπηγικής Βιομηχανίας
- Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ
- Τεχνίτης Ψηφιακών Λήψεων και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
- Τεχνίτης Ψυκτικών & Κλιματιστικών Έργων
- Υπάλληλος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (LOGISTICS)
- Υπάλληλος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
- Υπάλληλος Υποστήριξης Συστημάτων Κυβερνοασφάλειας
- Υφάσματος Ένδυσης και Σχεδιασμού ενδύματος
- Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων - Αρχιτεκτονικής Τοπίου
- Χειριστής Μηχανημάτων Έργου
- Ωρολογοποιίας