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Νέες ειδικότητες σε 10 Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας της ΔΥΠΑ
Εργασιακά
14:57 - 11 Ιουλ 2025

Νέες ειδικότητες σε 10 Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας της ΔΥΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Νέες ειδικότητες με μεγάλη ζήτηση στις τοπικές αγορές εργασίας προστέθηκαν σε 10 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ, για το σχολικό έτος 2025-26. 

Συγκεκριμένα, άνοιξαν οι αιτήσεις για τα εξής τμήματα:

  • Αγρινίου
    • Κομμωτικής Τέχνης
  • Αλεξανδρούπολης
    • Τεχνίτης Μηχανών και Συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου
    • Βοηθός Γενικής Βρεφονηπιοκομίας
    • Αισθητικής Τέχνης
    • Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ
  • Ηρακλείου Κρήτης
    • Υπάλληλος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)
  • Καστοριάς
    • Βοηθός Γενικής Βρεφονηπιοκομίας
    • Υπάλληλος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Κατερίνης
    • Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων
  • Κομοτηνής
    • Βοηθός Γενικής Βρεφονηπιοκομίας
    • Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων
  • Λακκιάς
    • Υπάλληλος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Πάτρας
    • Βοηθός Γενικής Βρεφονηπιοκομίας
  • Σερρών
    • Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων
  • Ωραιοκάστρου
    • Τεχνίτης Αερίων Καυσίμων
    • Χειριστής Μηχανημάτων Έργου

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι είναι 15-29 ετών (γεννήθηκαν τα έτη 1996-2010) και είναι κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Γυμνασίου. Η αμοιβή των μαθητών ανέρχεται σε 125 ευρώ ή 156 ευρώ εβδομαδιαία (για 4 ή 5 ημέρες μαθητείας, αντίστοιχα) για 2 έτη.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω gov.gr με κωδικούς TAXISnet πατώντας εδώ. Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ

Οι μαθητές των ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ:

  • Πραγματοποιούν πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο με αμοιβή και ασφάλιση
  • Φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και τους παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα
  • Εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό
  • Λαμβάνουν επίδομα στέγασης που ανέρχεται στα 240 ευρώ μηνιαίως, καθώς και σίτισης που ανέρχεται στα 9 ευρώ ημερησίως, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια
  • Δικαιούνται σπουδαστική άδεια μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές
  • Δικαιούνται αναβολή στράτευσης.

Φέτος θα λειτουργήσουν οι εξής ειδικότητες:

  • Αισθητικής Τέχνης
  • Αργυροχρυσοχοΐας
  • Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής
  • Βοηθός Γενικής Βρεφονηπιοκομίας
  • Βοηθός Γενικής Νοσηλείας
  • Βοηθός Φαρμακείου
  • Γαλακτοκομίας - Τυροκομίας
  • Γραφικών Τεχνών - Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου
  • Καλλιτεχνικής Επεξεργασίας Μαρμάρου
  • Κεραμικής - Αγγειοπλαστικής
  • Κομμωτικής Τέχνης
  • Κτιριακών Έργων
  • Μαγειρικής Τέχνης
  • Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
  • Ξυλουργών - Επιπλοποιών
  • Τεχνίτης Αερίων Καυσίμων
  • Τεχνίτης Αμαξωμάτων
  • Τεχνίτης Έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών και εγκαταστάσεων
  • Τεχνίτης Εργαλειομηχανών (CNC)
  • Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων
  • Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου
  • Τεχνίτης Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
  • Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών
  • Τεχνίτης Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών
  • Τεχνίτης Μηχανών & Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου
  • Τεχνίτης Ναυπηγικής Βιομηχανίας
  • Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ
  • Τεχνίτης Ψηφιακών Λήψεων και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
  • Τεχνίτης Ψυκτικών & Κλιματιστικών Έργων
  • Υπάλληλος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (LOGISTICS)
  • Υπάλληλος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Υπάλληλος Υποστήριξης Συστημάτων Κυβερνοασφάλειας
  • Υφάσματος Ένδυσης και Σχεδιασμού ενδύματος
  • Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων - Αρχιτεκτονικής Τοπίου
  • Χειριστής Μηχανημάτων Έργου
  • Ωρολογοποιίας
Τελευταία τροποποίηση στις 11/07/2025 - 14:59
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