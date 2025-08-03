Επιστροφές εισφορών: Πότε θα λάβουν τα αναδρομικά εργαζόμενοι και συνταξιούχοι
Εργασιακά
11:00 - 03 Αυγ 2025



Reporter.gr Newsroom
Ο e-ΕΦΚΑ ετοιμάζεται να προχωρήσει άμεσα σε επιστροφές ασφαλιστικών εισφορών προς χιλιάδες συνταξιούχους που εργάζονται, σε περιπτώσεις όπου έχουν γίνει υπερβολικές κρατήσεις σε σχέση με τα εισοδηματικά τους δεδομένα.

Σύμφωνα με το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών, δίνοντας στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση επιστροφής. Ακολούθως, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Φορέα θα προχωρούν σε έλεγχο και σε όσες περιπτώσεις διαπιστώνεται ότι παρακρατήθηκαν ποσά άνω του επιτρεπόμενου ορίου, θα γίνεται επιστροφή της διαφοράς στους δικαιούχους.

Η διαδικασία αφορά μόνο συνταξιούχους που εργάζονται ως μισθωτοί και όχι όσους απασχολούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς στη δεύτερη κατηγορία το εισοδηματικό όριο δεν ξεπερνιέται.

Με βάση τον ν. 5078/2023, από το 2024 οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι συνεχίζουν να λαμβάνουν ολόκληρη τη σύνταξή τους (χωρίς την παλαιά περικοπή 30%), αλλά υπόκεινται σε παρακράτηση 10% επί του ετήσιου εισοδήματος από τη μισθωτή εργασία τους. Η παρακράτηση εκτελείται από τον εργοδότη, μαζί με τις υπόλοιπες ασφαλιστικές εισφορές και αποδίδεται στον Φορέα.

Το ανώτατο όριο της παρακράτησης έχει οριστεί στο 12πλάσιο της εθνικής σύνταξης. Για το 2025, με την εθνική σύνταξη στα 436,40 ευρώ, το όριο αυτό ανέρχεται στα 5.236,80 ευρώ. Αν, κατόπιν ελέγχου, διαπιστωθεί ότι παρακρατήθηκε υψηλότερο ποσό, τότε η διαφορά θα επιστραφεί στους δικαιούχους.

Η εκκαθάριση των αιτήσεων εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο, ανάλογα με τον όγκο υποβολών. Η εντολή που έχει δοθεί από τη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ είναι η διαδικασία επιστροφών να ξεκινήσει εντός φθινοπώρου, ώστε οι πρώτοι δικαιούχοι να δουν τα ποσά στους λογαριασμούς τους μέχρι το τέλος του έτους.

Η εξέλιξη αυτή αφορά χιλιάδες εργαζόμενους συνταξιούχους που τα προηγούμενα έτη κατέβαλαν εισφορές υψηλότερες από το προβλεπόμενο πλαφόν και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα αποκατάστασης αδικιών, εντός του νέου πλαισίου που εφαρμόζεται από το 2024.

