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Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ
Εργασιακά
08:00 - 18 Αυγ 2025

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

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Κατά την περίοδο 18 Αυγούστου έως 22 Αυγούστου, θα καταβληθούν 53.688.748,03 ευρώ σε 67.677 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 20 Αυγούστου θα καταβληθούν 11.673.748,03 ευρώ σε 22.475 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα ( επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας, ασθενείας και ατυχημάτων).
  • Από τις 18 Αυγούστου έως τις 22 Αυγούστου θα καταβληθούν 8.850.000 ευρώ σε 400 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 2.000.000 ευρώ σε 2.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 13.000.000 ευρώ σε 12.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 165.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
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