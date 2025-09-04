Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας στους κτηνιάτρους των Περιφερειών – Αναδρομική εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου

Με απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 4708/3.9.2025), εντάσσονται πλέον στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας οι κτηνίατροι που εργάζονται στις Περιφέρειες της χώρας.

Η νέα ρύθμιση αφορά τόσο τους υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων όσο και τους ΔΕ Βοηθών Κτηνιάτρων, οι οποίοι υπηρετούν σε κτηνιατρικές δομές των Περιφερειών, όπως οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, οι Διευθύνσεις Κτηνιατρικής, οι Διευθύνσεις Πρωτογενούς Τομέα και άλλες συναφείς μονάδες.

Οι εν λόγω εργαζόμενοι εντάσσονται στην Α΄ Κατηγορία του επιδόματος, το οποίο ανέρχεται στα 150 ευρώ τον μήνα. Η ισχύς της απόφασης ξεκινά με αναδρομική εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2025.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, χαρακτήρισε την απόφαση ως ουσιαστική αναγνώριση του ρόλου των κτηνιάτρων που δραστηριοποιούνται στις Περιφέρειες. Όπως τόνισε, «οι κτηνίατροι των Περιφερειών βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, αντιμετωπίζοντας ζωονόσους και συμβάλλοντας στην προστασία της δημόσιας υγείας». Παράλληλα, σημείωσε πως οι απαιτητικές και συχνά δύσκολες συνθήκες εργασίας τους καθιστούν τη συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση δίκαιη και αναγκαία.