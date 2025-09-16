ΑΣΕΠ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες διοριστέων ΤΕ για 2.084 θέσεις

Την έκδοση και καταχώριση στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ των πινάκων κατάταξης και διοριστέων για την πλήρωση 2.084 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του δημόσιου τομέα (Β΄ Στάδιο) ανακοίνωσε την Τρίτη (16/9) η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.).

Οι θέσεις προκύπτουν από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού της 2Γ/2022 Πρόσκλησης/Προκήρυξης (ΑΣΕΠ 75) και από συμμετέχοντες της γραπτής ηλεκτρονικής εξέτασης της 1Γ/2024 Πρόσκλησης/Προκήρυξης (ΑΣΕΠ 13).

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 62/2004 απόφαση και την υπ’ αρ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) που αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση,

β) οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων και κατάταξης χωρίς ειδική επισήμανση.

Η διαδικασία κατάταξης

Στους πίνακες κατάταξης και απορριπτέων, όπως προέκυψε από τη διαδικασία ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής εφαρμογής «κληρωτίδας» που βασίζεται στην αρχή της τυχαιότητας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15.1.2021) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 5149/2024 (ΦΕΚ 169/τ.Α΄/25.10.2024), εμφανίζεται ο τυχαίος αριθμός για κάθε υποψήφιο. Σε περιπτώσεις απόλυτης ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με τον μικρότερο αριθμό.

Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν αποκλειστικά οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην προκήρυξη.

Ενστάσεις και οριστικοί πίνακες

Ενστάσεις κατά των πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 14:00, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Ένσταση.

Για την ένσταση απαιτείται παράβολο 20 ευρώ, αλλιώς δεν εξετάζεται. Το παράβολο προμηθεύεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-Παράβολο (www.gsis.gr) επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου → ΑΣΕΠ. Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο πριν από την υποβολή.

Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση και την υποβολή της ένστασης (www.asep.gr → Ενημερωτική Πύλη → Βοήθεια → Εγχειρίδια Χρήσης → Ηλεκτρονική Ένσταση).

Οι οριστικοί πίνακες θα εκδοθούν μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων. Σημειώνεται ότι για τα προσωρινά αποτελέσματα ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων, με βάση τα στοιχεία που είχαν δηλώσει και σε συσχέτιση με τους κωδικούς θέσεων και τα προσόντα της προκήρυξης 2Γ/2022.