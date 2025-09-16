Διεθνής κατακραυγή για την επίθεση Ισραήλ στη Γάζα: ΟΗΕ και ΕΕ καταδικάζουν - Σταματήστε τη σφαγή

Διεθνή κατακραυγή προκάλεσε η νέα χερσαία επίθεση του ισραηλινού στρατού στην πόλη της Γάζας, που ξεκίνησε σήμερα, με τον ΟΗΕ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να καταδικάζουν σφοδρά τις επιχειρήσεις.

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει άμεσα τις επιχειρήσεις, τονίζοντας πως υπάρχουν ενδείξεις για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και πιθανώς ακόμη περισσότερα.

«Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι τι σημαίνει αυτό για τις γυναίκες, τα υποσιτισμένα παιδιά, τα άτομα με αναπηρίες, αν δεχθούν ξανά επίθεση με αυτόν τον τρόπο. Η μόνη απάντηση είναι: σταματήστε τη σφαγή», δήλωσε από τη Γενεύη.

Ο Τουρκ σημείωσε ότι «Παλαιστίνιοι και Ισραηλινοί ουρλιάζουν για ειρήνη», καταγγέλλοντας την κλιμάκωση ως «εντελώς απαράδεκτη».

Έκθεση του ΟΗΕ για γενοκτονία & η απάντηση του Ισραήλ

Την ίδια ημέρα, Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία στη Γάζα, με ευθύνη υψηλόβαθμων Ισραηλινών αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το Ισραήλ απέρριψε κατηγορηματικά την έκθεση χαρακτηρίζοντάς την «μεροληπτική και ψευδή».

Ο Τουρκ δεν υιοθέτησε τον όρο «γενοκτονία», αλλά παραδέχθηκε ότι υπάρχει πίεση να το πράξει. «Εναπόκειται στα δικαστήρια να αποφασίσουν, αλλά τα στοιχεία αυξάνονται», δήλωσε.

Αντίδραση Βρυξελλών με περιορισμένη δυναμική

Από τις Βρυξέλλες, ο εκπρόσωπος της ΕΕ Άνουαρ Ελ Ανουνί προειδοποίησε ότι η ισραηλινή επίθεση θα οδηγήσει σε «περισσότερη καταστροφή, περισσότερους θανάτους και περισσότερη εκτόπιση».

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει ήδη ζητήσει την επιβολή κυρώσεων σε «εξτρεμιστές» υπουργούς της ισραηλινής κυβέρνησης και μερική αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ–Ισραήλ. Τα μέτρα αναμένεται να παρουσιαστούν επίσημα αύριο, αλλά θεωρείται δύσκολο να εγκριθούν, καθώς τα κράτη-μέλη παραμένουν βαθιά διχασμένα.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, το Βέλγιο προχώρησε μονομερώς σε οικονομικές και προξενικές κυρώσεις κατά του Ισραήλ, ενώ η Γαλλία εξετάζει την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Το Λονδίνο χαρακτήρισε τη νέα ισραηλινή επίθεση «εντελώς ανεύθυνη και απαράδεκτη». Η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ δήλωσε στην πλατφόρμα Χ ότι «η επιχείρηση θα οδηγήσει μόνο σε περισσότερη αιματοχυσία, θανάτους αθώων και σε κίνδυνο για τους Ισραηλινούς ομήρους», ζητώντας άμεση κατάπαυση του πυρός.