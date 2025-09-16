ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Διεθνής κατακραυγή για την επίθεση Ισραήλ στη Γάζα: ΟΗΕ και ΕΕ καταδικάζουν - Σταματήστε τη σφαγή
Ειδήσεις
15:53 - 16 Σεπ 2025

Διεθνής κατακραυγή για την επίθεση Ισραήλ στη Γάζα: ΟΗΕ και ΕΕ καταδικάζουν - Σταματήστε τη σφαγή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Διεθνή κατακραυγή προκάλεσε η νέα χερσαία επίθεση του ισραηλινού στρατού στην πόλη της Γάζας, που ξεκίνησε σήμερα, με τον ΟΗΕ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να καταδικάζουν σφοδρά τις επιχειρήσεις.

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει άμεσα τις επιχειρήσεις, τονίζοντας πως υπάρχουν ενδείξεις για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και πιθανώς ακόμη περισσότερα.

«Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι τι σημαίνει αυτό για τις γυναίκες, τα υποσιτισμένα παιδιά, τα άτομα με αναπηρίες, αν δεχθούν ξανά επίθεση με αυτόν τον τρόπο. Η μόνη απάντηση είναι: σταματήστε τη σφαγή», δήλωσε από τη Γενεύη.

Ο Τουρκ σημείωσε ότι «Παλαιστίνιοι και Ισραηλινοί ουρλιάζουν για ειρήνη», καταγγέλλοντας την κλιμάκωση ως «εντελώς απαράδεκτη».

Έκθεση του ΟΗΕ για γενοκτονία & η απάντηση του Ισραήλ

Την ίδια ημέρα, Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία στη Γάζα, με ευθύνη υψηλόβαθμων Ισραηλινών αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το Ισραήλ απέρριψε κατηγορηματικά την έκθεση χαρακτηρίζοντάς την «μεροληπτική και ψευδή».

Ο Τουρκ δεν υιοθέτησε τον όρο «γενοκτονία», αλλά παραδέχθηκε ότι υπάρχει πίεση να το πράξει. «Εναπόκειται στα δικαστήρια να αποφασίσουν, αλλά τα στοιχεία αυξάνονται», δήλωσε.

Αντίδραση Βρυξελλών με περιορισμένη δυναμική

Από τις Βρυξέλλες, ο εκπρόσωπος της ΕΕ Άνουαρ Ελ Ανουνί προειδοποίησε ότι η ισραηλινή επίθεση θα οδηγήσει σε «περισσότερη καταστροφή, περισσότερους θανάτους και περισσότερη εκτόπιση».

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει ήδη ζητήσει την επιβολή κυρώσεων σε «εξτρεμιστές» υπουργούς της ισραηλινής κυβέρνησης και μερική αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ–Ισραήλ. Τα μέτρα αναμένεται να παρουσιαστούν επίσημα αύριο, αλλά θεωρείται δύσκολο να εγκριθούν, καθώς τα κράτη-μέλη παραμένουν βαθιά διχασμένα.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, το Βέλγιο προχώρησε μονομερώς σε οικονομικές και προξενικές κυρώσεις κατά του Ισραήλ, ενώ η Γαλλία εξετάζει την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Το Λονδίνο χαρακτήρισε τη νέα ισραηλινή επίθεση «εντελώς ανεύθυνη και απαράδεκτη». Η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ δήλωσε στην πλατφόρμα Χ ότι «η επιχείρηση θα οδηγήσει μόνο σε περισσότερη αιματοχυσία, θανάτους αθώων και σε κίνδυνο για τους Ισραηλινούς ομήρους», ζητώντας άμεση κατάπαυση του πυρός.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/09/2025 - 21:43
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Citi: Στόχος τα $4.300 για το Ethereum έως το τέλος του έτους
Νομίσματα

Citi: Στόχος τα $4.300 για το Ethereum έως το τέλος του έτους

Πένθος για τον παγκόσμιο κινηματογράφο: Έφυγε από τη ζωή ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ
Ειδήσεις

Πένθος για τον παγκόσμιο κινηματογράφο: Έφυγε από τη ζωή ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Ανεβαίνουν όλα... εκτός από το Bitcoin: Η αγορά «ζυγίζει» το ρίσκο
Νομίσματα

Ανεβαίνουν όλα... εκτός από το Bitcoin: Η αγορά «ζυγίζει» το ρίσκο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Λεπέν μετά την καταδίκη της: Θα είμαι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027
Ειδήσεις

Λεπέν μετά την καταδίκη της: Θα είμαι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027

Φαραντούρης από Στρασβούργο: Ζητά κυρώσεις σε Τουρκία για παράνομη αλιεία στο Αιγαίο
Πολιτική

Φαραντούρης από Στρασβούργο: Ζητά κυρώσεις σε Τουρκία για παράνομη αλιεία στο Αιγαίο

Βενεζουέλα: Στους 3.535 οι νεκροί από τους δίδυμους σεισμούς – Χιλιάδες παραμένουν άστεγοι
Ειδήσεις

Βενεζουέλα: Στους 3.535 οι νεκροί από τους δίδυμους σεισμούς – Χιλιάδες παραμένουν άστεγοι

«Σύντομο ανέκδοτο» η σύγκλιση των εισοδημάτων με την ΕΕ: Μόλις 1,5% στην πενταετία 2023-2027
Εργασιακά

«Σύντομο ανέκδοτο» η σύγκλιση των εισοδημάτων με την ΕΕ: Μόλις 1,5% στην πενταετία 2023-2027

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
08/07/2026 - 10:12

Χατζηδάκης: Νομοθετική ρύθμιση για την στήριξη των περιοχών που επλήγησαν από την απολιγνιτοποίηση

Ειδήσεις
08/07/2026 - 10:12

Η Ρωσία επιστρέφει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Λος Άντζελες

Πολιτική
08/07/2026 - 09:59

Μητσοτάκης μετά τις δηλώσεις Τραμπ-Ερντογάν για τα F-35: Να λαμβάνονται υπόψιν οι «ευαισθησίες» όλων των μελών του ΝΑΤΟ

Αναλύσεις
08/07/2026 - 09:58

ΧΑ: Οι 2506 μονάδες αποτελούν την πλησιέστερη στήριξη για το ΓΔ

Χρηματιστήρια
08/07/2026 - 09:49

Πτώση στην Ασία εν μέσω της κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

ΕΜΠΟΡΙΟ
08/07/2026 - 09:33

Σούπερ μάρκετ: Σε τροχιά νέου ιστορικού ρεκόρ το 2026 - Ο ρόλος του τουρισμού

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/07/2026 - 09:28

Eurobank και Inbank ξεκινούν συνεργασία embedded finance στην Ελλάδα

Ειδήσεις
08/07/2026 - 09:24

Ρούτε: Απολύτως απαραίτητα τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν

Ειδήσεις
08/07/2026 - 09:05

Οι λόγοι που επανέφεραν τις επιθέσεις στη Μέση Ανατολή: Τι ισχύει για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
08/07/2026 - 09:04

ifo: Η γερμανική κυβέρνηση μεταφέρει επενδύσεις μεταξύ ταμείων που χρηματοδοτούνται μέσω δανεισμού

Ναυτιλία
08/07/2026 - 08:46

Νέα εποχή για το ελληνικό yachting με το e-Ναυλοσύμφωνο

Σχόλια Αγοράς
08/07/2026 - 08:44

Χρηματιστήριο: Οι καταλύτες για να προσεγγίσει έπειτα από 18 χρόνια τις 2600 μονάδες

Πολιτική
08/07/2026 - 08:40

ΚΕΦΙΜ: Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2004 η νομοθετική συναίνεση στη Βουλή

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/07/2026 - 08:31

Metlen και Enerwave «κλείδωσαν» τη χωρητικότητα στο Route 2 - Ο ρόλος της Αμφιτρίτης για την εισαγωγή LNG

Ακίνητα
08/07/2026 - 08:20

Κτηματαγορά: Παράταση για τον ΦΠΑ στα νεόδμητα - Σενάρια για κατάργηση του φόρου υπεραξίας

Ναυτιλία
08/07/2026 - 08:12

Η ακτινογραφία της ναυτιλίας των Ελλήνων, που πλέον ξεπερνά τα $180 δισ.

Πολιτική
08/07/2026 - 07:32

Ο Ανδρουλάκης καταθέτει 7 παρεμβάσεις για την αναγέννηση της μικρομεσαίας επιχείρησης

Ειδήσεις
08/07/2026 - 00:56

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν - Άμεση άνοδος 5% για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:45

Γερμανία: Η AfD παραμένει πρώτη δύναμη – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον Μερτς λόγω μεταρρυθμίσεων

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 23:30

Ισχυρές πιέσεις στη Wall Street: Βουτιά στον Nasdaq από το sell-off στα chips

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:20

Κλιμακώνεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ: «Μπλόκο» των ΗΠΑ στο ιρανικό πετρέλαιο μετά τις επιθέσεις

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:05

Πανελλαδικές: ΕΔΕ για τις καταγγελίες στη βαθμολόγηση μαθητών ΕΠΑΛ – «Θα αποδοθούν ευθύνες»

Πολιτική
07/07/2026 - 22:55

Αναθεώρηση Συντάγματος: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τον δικαστικό έλεγχο των κομμάτων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 22:40

Η Δανία απαντά, εκ νέου, στον Τραμπ: «Η Γροιλανδία δεν πωλείται»

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 22:30

Προοδευτική: Πώς τοποθετείται σε δημοσιεύματα για διάθεση κεφαλαίων και για το fund LDA Capital

Magazino
07/07/2026 - 22:30

Σύμπλεγμα της Ηλέκτρας: Τι είναι και πώς επηρεάζει τα κορίτσια

Οικονομία
07/07/2026 - 22:20

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά πλέον η διαχείριση ναυλοσυμφώνων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:59

Κογκρέσο κατά επανένταξης της Τουρκίας στα F-35: «Οι κυρώσεις παραμένουν σε ισχύ»

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:45

ΔΕΔΔΗΕ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες με πρόσχημα δήθεν διαρροή ρεύματος

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:32

Λεπέν μετά την καταδίκη της: Θα είμαι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ