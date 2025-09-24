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ΔΥΠΑ: 172 Εργαστήρια Ομαδικής Συμβουλευτικής τον Οκτώβριο
Εργασιακά
10:42 - 24 Σεπ 2025

ΔΥΠΑ: 172 Εργαστήρια Ομαδικής Συμβουλευτικής τον Οκτώβριο

Reporter.gr Newsroom
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Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) συνεχίζει και τον Οκτώβριο τα Εργαστήρια Ομαδικής Συμβουλευτικής, με στόχο να στηρίξει πολίτες που αναζητούν εργασία ή επιθυμούν να αλλάξουν επαγγελματική πορεία.

Από το Μάρτιο του 2023 έως σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί 2.198 εργαστήρια, με τη συμμετοχή 21.171 ατόμων, τόσο διαδικτυακά όσο και δια ζώσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) σε όλη την Ελλάδα.

Τον Οκτώβριο θα διεξαχθούν συνολικά 172 εργαστήρια:

  • 154 δια ζώσης σε 85 ΚΠΑ2
  • 18 διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας e-Εργαστήρια

Τα διαδικτυακά εργαστήρια εμπλουτίστηκαν με τη νέα θεματική ενότητα: «Η ανθεκτικότητα ως δεξιότητα προσαρμογής στο εργασιακό περιβάλλον».

Θεματικές Ενότητες

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα εργαστήρια από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ, καλύπτοντας θέματα όπως:

  • Πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό
  • Πώς να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη
  • Από την ιδέα στην πράξη: βήματα για μια επιτυχημένη επιχειρηματική προσπάθεια
  • Πώς να δημιουργήσω το επιχειρηματικό μου σχέδιο
  • Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας
  • Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες – γνωριμία με το ESCO
  • Κοινωνική επιχειρηματικότητα & Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία
  • Business Model Canvas: σχεδίασε τη δική σου επιχείρηση σε 9 κινήσεις
  • Δημιουργώ την προσωπική μου περιγραφή – αναδεικνύω την επαγγελματική μου ιστορία
  • Η ψηφιακή επιχείρηση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (Digital First)
  • Η Ανθεκτικότητα ως Δεξιότητα Προσαρμογής στο Εργασιακό Περιβάλλον (νέα θεματική)

Δια ζώσης Εργαστήρια

  • Διάρκεια: 3 ώρες
  • Ώρα έναρξης: 09:00 – 11:00 (ανάλογα με το ΚΠΑ2)
  • Υλοποίηση: από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ

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Διαδικτυακά e-Εργαστήρια

Τα 18 διαδικτυακά e-Εργαστήρια, διάρκειας 2 ωρών, θα πραγματοποιηθούν από εργασιακούς συμβούλους σύμφωνα με το πρόγραμμα που περιλαμβάνεται στον σχετικό πίνακα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή από αύριο, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, πατώντας εδώ.

Υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων συμμετοχής (έως 50 άτομα ανά εργαστήριο), και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη συμπλήρωση των διαθέσιμων θέσεων. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε περισσότερα από ένα εργαστήρια, εφόσον το επιθυμούν.

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Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή αποστέλλοντας email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στη διεύθυνση του ΚΠΑ2 που υλοποιεί το εργαστήριο. Η συμμετοχή επιβεβαιώνεται μέσω σχετικού email από το ΚΠΑ2.

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