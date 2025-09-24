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ΧΑ: Ο ΓΔ επανήλθε στο +40% εντός 2025 - Ο διεθνείς εξελίξεις απειλούν το σερί
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10:35 - 24 Σεπ 2025

ΧΑ: Ο ΓΔ επανήλθε στο +40% εντός 2025 - Ο διεθνείς εξελίξεις απειλούν το σερί

Reporter.gr Newsroom
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Το χθεσινό πτωτικό γύρισμα στις ΗΠΑ (S&P -0.55% , Nasdaq -0.95%) σε συνδυασμό με την ματαίωση της συνάντησης Μητσοτάκη / Ερντογάν (που εμμέσως πλην σαφώς υποδηλώνει πάγωμα  των διμερών σχέσεων και των ‘ήρεμων νερών’) φέρνει μια νέα πραγματικότητα στο ΧΑ το οποίο θα πρέπει να δείξει ιδιαίτερη ανθεκτικότητα για να συνεχίσει το τετραήμερο ανοδικό σερί.

Ο ΓΔ έκλεισε χθες στις 2063 μονάδες (+1%) διασπώντας πειστικά την αντίσταση των 2035 μονάδων επανερχόμενος στο +40% από 1.1.25 , κυρίως εξαιτίας της τραπεζικής ορμής (ΔΤΡ 2271 +2,1%) διευρύνοντας έτσι τις αποδόσεις του κλάδου στο +5,5% στον μήνα και στο +76,6% από την αρχή του χρόνου.

ΜΠΕΛΑ & ΑΔΜΗΕ συμπληρώνουν σήμερα το παζλ των αποτελεσμάτων εξαμήνου στον FTSE, με τον τελευταίο να επηρεάζεται και από τις δηλώσεις/συζητήσεις πολιτικών γύρω από την περίφημη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Κύπρου, με τον Ερντογάν να ‘προειδοποιεί’ ότι χωρίς την σύμφωνη γνώμη της Τουρκίας δεν μπορεί να γίνει τέτοιο έργο στην Αν. Μεσόγειο ενώ στην αντίθετη – θετική – κατεύθυνση οδηγούν οι δηλώσεις Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη για ουσιαστικό ξεμπλοκάρισμα και με ευρωπαϊκή συνδρομή.

Η ΠΕΙΡ επιβεβαίωσε ότι η συνολική χρηματική διανομή από τα κέρδη του 2025 θα ανέλθει στα 500 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 400 εκ. θα αφορούν σε μερισματική διανομή (4,5% στις τρέχουσες τιμές ) και τα υπόλοιπα 100 εκ. σε buyback.

Κρίσιμη – τεχνικά – η συνεδρίαση για την Metlen μετά τις σημαντικές πιέσεις του τελευταίου διαστήματος (-14% από τα υψηλά Αυγούστου) και της ανακοίνωσης για άνοιγμα short θέσης από το fund Covalis ύψους 0,5% περίπου. Η σημαντική στήριξη για την μετοχή περνάει από τα χθεσινά χαμηλά (48,80) και πλέον τα επίπεδα 52,50-53 ευρώ μετατρέπονται σε αντίσταση.

Παράλληλα συνεχίζονται οι θετικές εκθέσεις από εγχώριους και διεθνείς οίκους για ελληνικές εισηγμένες με την Pantelakis Sec. να ανεβάζει την τιμή στόχο για την Cenergy στα 15 ευρώ (από 12,60).

Τέλος υπενθυμίζουμε ότι σήμερα είναι η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης για τον ΑΔΜΗΕ με το μέρισμα των 0,12 ευρώ/μετοχή (~3,5%).

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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