Schneider Electric και Climeworks: Συμφωνία για απορρόφηση 31.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα υψηλής αντοχής

Η Schneider Electric, ηγέτης στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, και η Climeworks, παγκόσμιος ηγέτης στην απορρόφηση άνθρακα, ανακοίνωσαν σήμερα μια σημαντική συμφωνία για την απορρόφηση 31.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα έως το 2039.

Αυτή είναι η πρώτη αγορά απορρόφησης άνθρακα υψηλής αντοχής από την Schneider Electric και η μεγαλύτερη συμφωνία χαρτοφυλακίου της Climeworks μέχρι σήμερα.

Net-zero ready λειτουργίες κατά την επόμενη δεκαετία

Εκ μέρους της Schneider Electric, η Climeworks θα απορροφήσει 31.000 τόνους CO2 μέσω τριών λύσεων υψηλής αντοχής: Άμεση Δέσμευση και Αποθήκευση Αέρα, Βιοενέργεια με Δέσμευση και Αποθήκευση Άνθρακα και Ενισχυμένη Διάβρωση Πετρωμάτων. Κάθε μία από αυτές τις λύσεις μπορεί να αποθηκεύσει CO2 για χιλιάδες χρόνια.

Αυτή η ιστορική συμφωνία συμπληρώνει τις προσπάθειες της Schneider Electric για τη μείωση των εκπομπών. Η εταιρεία έχει δεσμευτεί να επιτύχει μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της έως το 2050 και να επιτύχει «net-zero» στις δραστηριότητές της, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης κατά 90% των εκπομπών CO2 για τα Scope 1 και 2, έως το 2030 (σε σχέση με τα επίπεδα του 2017). Οι πιστώσεις απορρόφησης άνθρακα που θα εκδοθούν από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες θα συμβάλουν στην εξουδετέρωση μέρους των εκτιμώμενων υπολειπόμενων εκπομπών, μόλις η εταιρεία επιτύχει τον στόχο αυτό. Εξασφαλίζοντας σήμερα πρόσβαση σε υψηλής αντοχής απορρόφηση άνθρακα, η Schneider Electric αντιμετωπίζει τις μελλοντικές ανάγκες εξουδετέρωσης, ενώ παράλληλα επιδιώκει την επιθετική μείωση των εκπομπών και υποστηρίζει την επέκταση μιας βιομηχανίας που είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη του στόχου μηδενικού ισοζυγίου.

«Τόσο η απορρόφηση, όσο και η μείωση του άνθρακα είναι θεμελιώδεις για την επίτευξη των κλιματικών στόχων μας, καθώς και των στόχων του πλανήτη. Η μετάβαση στην απορρόφηση του άνθρακα με βιώσιμο τρόπο που πραγματοποιούμε σήμερα συμπληρώνει τις συνεχείς προσπάθειές μας για την επιτάχυνση της μείωσης των εκπομπών και τις υπάρχουσες επενδύσεις μας στην απορρόφηση του άνθρακα με βάση τη φύση. Πρόκειται για έναν αναδυόμενο κλάδο, όπου η έγκαιρη συμμετοχή καταλύει την επέκταση ενός ευρέος φάσματος τεχνολογιών και υποστηρίζει την πορεία της Schneider Electric και άλλων εταιρειών στο μέλλον. Στην Climeworks, βρήκαμε έναν συνεργάτη με απαράμιλλη ιστορία και τεχνογνωσία στον κλάδο της απορρόφησης άνθρακα, ο οποίος έχει αποδείξει επανειλημμένα τις δυνατότητές του», δηλώνει η Esther Finidori, Chief Sustainability Officer της Schneider Electric. «Η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου μας στον τομέα της απορρόφησης άνθρακα με λύσεις υψηλής ανθεκτικότητας και ενισχύει τις δυνατότητές μας στον τομέα αυτό, καθώς προετοιμαζόμαστε για το ταξίδι προς το 2050».

Αναβάθμιση των λύσεων απορρόφησης άνθρακα που βασίζονται τόσο στην τεχνολογία όσο και στη φύση

Τον Αύγουστο του 2022, η Schneider Electric ήταν μία από τις πρώτες εταιρείες που είδαν τους στόχους της για μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου να επικυρώνονται από το πρότυπο Corporate Net-Zero Standard της πρωτοβουλίας Science Based Targets (SBTi). Το πρότυπο αυτό απαιτεί από τις εταιρείες να μειώσουν τις εκπομπές τους κατά τουλάχιστον 90% και να εξουδετερώσουν τυχόν υπολειπόμενες εκπομπές με υψηλής ποιότητας απορρόφηση άνθρακα. Η εξέλιξη του προτύπου Corporate Net-Zero Standard κατά το επόμενο έτος θα θέσει πιθανώς υποχρεωτικούς στόχους για την απορρόφηση του άνθρακα στην πορεία προς το μηδενικό ισοζύγιο. Αυτή η ιστορική συμφωνία με την Climeworks αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τη σταδιακή ενίσχυση της απορρόφησης άνθρακα υψηλής αντοχής, η οποία είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων μηδενικού ισοζυγίου της Schneider Electric και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Για την επίτευξη των παγκόσμιων κλιματικών στόχων, οι τεχνολογικές και φυσικές λύσεις απορρόφησης άνθρακα πρέπει να επεκταθούν σημαντικά. Παράλληλα με την απορρόφηση άνθρακα, προσφέρουν ευρέα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής της, η Schneider Electric θα συνεχίσει να επεκτείνει τις επενδύσεις σε φυσικές μεθόδους απορρόφησης άνθρακα, μέσω του Livelihoods Carbon Fund και της θυγατρικής της EcoAct, ενός αναγνωρισμένου ηγέτη στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, προμήθειας και ανάπτυξης έργων για πιστώσεις άνθρακα, που υποστηρίζει εταιρείες σε όλο τον κόσμο στην επίτευξη των κλιματικών τους στόχων.

Ο Christoph Gebald, co-CEO και co-founder της Climeworks, δήλωσε: «Η συμφωνία αυτή αποτελεί ορόσημο για την Climeworks. Η Schneider Electric είναι μια πραγματική θεσμική αρχή και είμαστε περήφανοι που της παρέχουμε την πιο ανθεκτική λύση απορρόφησης άνθρακα που υπάρχει. Η ζήτηση για λύσεις που μπορούν να αποθηκεύουν CO2 μόνιμα θα συνεχίσει να αυξάνεται, καθιστώντας την έγκαιρη πρόσβαση απαραίτητη για τις προοδευτικές εταιρείες. Η συνεργασία μας, όχι μόνο θα συμβάλει στην περαιτέρω επιτάχυνση της πορείας μείωσης του κόστους της άμεσης δέσμευσης αέρα, αλλά και θα αποδείξει ότι η δράση για το κλίμα και η οικονομική προοπτική συμβαδίζουν – και η απορρόφηση του άνθρακα είναι το σημείο όπου συναντώνται».

Μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις για αλλαγές μεγάλης κλίμακας

Οι λύσεις απορρόφησης άνθρακα πρέπει να εξελιχθούν σε έργα υποδομής μεγάλης κλίμακας για την απορρόφηση δισεκατομμυρίων τόνων CO2. Η υλοποίηση αυτών των έργων για τη δέσμευση και αποθήκευση CO2 θα απαιτήσει χρόνια. Οι μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις από εταιρείες, όπως η Schneider Electric είναι απαραίτητες για να αποδειχθεί η διαρκής ζήτηση στους υπεύθυνους ανάπτυξης έργων, τους επενδυτές και την αναπτυσσόμενη εφοδιαστική αλυσίδα.

Οι τρεις λύσεις στο χαρτοφυλάκιο της Schneider Electric προσφέρουν πολλά υποσχόμενες προοπτικές για επέκταση έως το 2050, με συγκεκριμένους τομείς όπου πρέπει να ωριμάσουν περαιτέρω. Για τη Βιοενέργεια με Δέσμευση και Αποθήκευση Άνθρακα και την Άμεση Δέσμευση και Αποθήκευση Αέρα, είναι ζωτικής σημασίας η εξασφάλιση της απαραίτητης χρηματοδότησης για την κατασκευή της υποδομής που απαιτεί υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες. Η Climeworks επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της τεχνολογίας Άμεσης Δέσμευσης Αέρα με το χαμηλότερο κόστος στον κόσμο, ώστε να καταστεί η απορρόφηση άνθρακα πραγματικότητα σε μεγάλη κλίμακα. Οι δύο εταιρείες συνεργάζονται σε τεχνολογικές λύσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και στην υποστήριξη της πορείας μείωσης του κόστους της άμεσης δέσμευσης άνθρακα από τον αέρα. Για την ενισχυμένη διάβρωση πετρωμάτων, προτεραιότητα έχει η βελτίωση της διαδικασίας παρακολούθησης, αναφοράς και επαλήθευσης. Με την απλοποίηση μέσω μιας ενιαίας σύμβασης με την Climeworks, η Schneider Electric διαφοροποιεί τον αντίκτυπό της σε αυτές τις τρεις λύσεις.

Η Climeworks συνεργάζεται στενά με τους προμηθευτές της, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της ως υπεύθυνη ανάπτυξης έργων, εξασφαλίζοντας αποθέματα όγκου και ευθυγραμμίζοντάς τα με τη ζήτηση των αγοραστών, ενώ παράλληλα προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλο τον κύκλο ζωής της απορρόφησης άνθρακα. Η εταιρεία ανέπτυξε ένα αυστηρό πλαίσιο αξιολόγησης ποιότητας για τον προσδιορισμό των λύσεων υψηλότερης ποιότητας απορρόφησης άνθρακα σύμφωνα με κριτήρια εμπιστοσύνης, αντίκτυπου και κινδύνου, και συνεργάζεται μόνο με προμηθευτές πιστοποιημένους από τρίτους.