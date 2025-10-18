Κεραμέως: Δεν καταργείται το 8ωρο, αλλά ενισχύεται η θέση του εργαζομένου

Η Υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, ανέλυσε σε συνέντευξή της στο ΕΡΤnews τις αλλαγές που φέρνει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο και το σύγχρονο εργασιακό τοπίο, σε σύγκριση με το 2019.

Η υπουργός αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις νέες διατάξεις του νομοσχεδίου, στη δυνατότητα εφαρμογής της τετραήμερης εργασίας και στις αυξήσεις των μισθών, ενώ τόνισε και τις βελτιώσεις που παρατηρούνται στις συνθήκες της αγοράς εργασίας.

Σε σχέση με το 13ωρο, η κα Κεραμέως υπογράμμισε πως το 8ωρο και το πενθήμερο δεν καταργούνται. Αντίθετα, η νέα ρύθμιση επιτρέπει τη δυνατότητα εφαρμογής του 13ώρου μόνο για 37 ημέρες το χρόνο και μόνο αν υπάρχει συμφωνία από τον εργαζόμενο. Η ρύθμιση αυτή προσφέρει και καλύτερες αποδοχές για εργαζομένους με δύο εργοδότες, χωρίς να επηρεάζει τα καθορισμένα χρονικά όρια εργασίας.

Η υπουργός επεσήμανε τη θετική πορεία της χώρας όσον αφορά την ανεργία, η οποία έχει μειωθεί στο 8%, προσφέροντας στους εργαζομένους μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη. Επίσης, αναφέρθηκε στην επέκταση του δικαιώματος για τετραήμερη εργασία 10 ώρες την ημέρα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, ενώ ανέφερε πως οι εργαζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν αυτή την ρύθμιση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απ’ ό,τι ίσχυε μέχρι τώρα.

Στη συνέχεια, η κα Κεραμέως αναφέρθηκε στις αυξήσεις του κατώτατου μισθού, ο οποίος αυξήθηκε από τα 650€ στα 880€, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση των μισθών και των συντάξεων. Παράλληλα, η υπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην 11η θέση από τις 22 χώρες της ΕΕ με νομοθετικά καθορισμένο κατώτατο μισθό, και τόνισε τη στόχευση της κυβέρνησης για νέες αυξήσεις μισθών και μείωση φόρων και εισφορών.

Η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, σύμφωνα με την υπουργό, έχει αποφέρει θετικά αποτελέσματα, καθώς έχει βελτιώσει την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και έχει ενισχύσει τις αποδοχές των εργαζομένων. Επιπλέον, η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη σημασία στην κατάρτιση και επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, αναφέροντας ότι ήδη έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 49.000 συνδέσεις προσφοράς και ζήτησης θέσεων εργασίας μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών, με τομείς όπως ο τουρισμός και η εστίαση να παρουσιάζουν μεγάλη ζήτηση.

Η κυβέρνηση παραμένει επικεντρωμένη στη μείωση της ανεργίας και στην ενίσχυση της διαθεσιμότητας εργατικού δυναμικού για να καλύψει τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, τόνισε η κα Κεραμέως.