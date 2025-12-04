Ανεστάλη η απεργία των ταξί λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών

Το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) ανακοίνωσε την αναστολή της 24ωρης απεργίας που ήταν προγραμματισμένη για αύριο, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν την Αττική.

Όπως σημειώνει, η απόφαση ελήφθη για να διασφαλιστεί η ομαλή μετακίνηση των πολιτών σε μια ημέρα με αυξημένες ανάγκες λόγω κακοκαιρίας. Το ΣΑΤΑ τονίζει τον κοινωνικό χαρακτήρα της στάσης αυτής και αναφέρει ότι θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για τις κινητοποιήσεις.

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του ΣΑΤΑ: «Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν την Αττική, το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Αττικής (Σ.Α.Τ.Α.), δείχνοντας για ακόμη μία φορά το κοινωνικό του πρόσωπο και έχοντας ως κύριο μέλημα την απρόσκοπτη μετακίνηση των πολιτών, αναστέλλει την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που είχε προγραμματιστεί για αύριο.

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ιδίως σε μια ημέρα όπου οι ανάγκες μετακίνησης ενδέχεται να αυξηθούν σημαντικά λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Το Σ.Α.Τ.Α. θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση σχετικά με την πορεία των κινητοποιήσεων».

Τα κυριότερα αιτήματα των ιδιοκτητών ταξί: