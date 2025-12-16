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Κεραμέως: Σε πιλοτική λειτουργία το ΕΡΓΑΝΗ 2 - Τέσσερις παρεμβάσεις υπέρ των συνταξιούχων
Εργασιακά
11:36 - 16 Δεκ 2025

Κεραμέως: Σε πιλοτική λειτουργία το ΕΡΓΑΝΗ 2 - Τέσσερις παρεμβάσεις υπέρ των συνταξιούχων

Reporter.gr Newsroom
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Την έναρξη της εκτενούς πιλοτικής λειτουργίας του νέου πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ 2 ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Όπως τόνισε, από σήμερα ξεκινά η πιλοτική εφαρμογή του συστήματος, με στόχο την εξοικείωση εργοδοτών και εργαζομένων, ενώ στις 16 Φεβρουαρίου το ΕΡΓΑΝΗ 1 παύει οριστικά να λειτουργεί και το νέο σύστημα περνά σε πλήρη παραγωγική φάση.

Η υπουργός χαρακτήρισε το ΕΡΓΑΝΗ 2 ως έναν ουσιαστικό εκσυγχρονισμό της αγοράς εργασίας, επισημαίνοντας ότι για μια πρόσληψη θα απαιτείται πλέον ένα έγγραφο αντί για τέσσερα, μειώνοντας δραστικά τη γραφειοκρατία και επιταχύνοντας τις διαδικασίες.

Τέσσερα «θετικά νέα» για τους συνταξιούχους

Στο πλαίσιο της συνέντευξής της, η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε αναλυτικά σε τέσσερις παρεμβάσεις που αφορούν άμεσα τους συνταξιούχους:

  • Μόνιμη οικονομική ενίσχυση: Έχει ήδη υλοποιηθεί η μόνιμη ενίσχυση των 250 ευρώ, την οποία έχουν λάβει 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχοι.
  • Αυξήσεις συντάξεων τον Ιανουάριο: Στις 19 και 22 Ιανουαρίου θα καταβληθούν οι συντάξεις, με τους δικαιούχους να διαπιστώνουν αύξηση 2,4%, η οποία –όπως σημείωσε– αν συνυπολογιστεί σωρευτικά με τις αυξήσεις των τελευταίων τεσσάρων ετών, ξεπερνά το 16%.
  • Προσωπική Διαφορά: Η υπουργός επανέλαβε ότι το βασικό αίτημα για κατάργηση της Προσωπικής Διαφοράς υλοποιείται σταδιακά. Η οριστική κατάργηση έχει προγραμματιστεί για το 2027, ενώ ήδη έχει μειωθεί, με αποτέλεσμα όλοι οι συνταξιούχοι να δουν αύξηση από τη σύνταξη του Ιανουαρίου.
  • Φορολογική μεταρρύθμιση: Η νέα φορολογική μεταρρύθμιση που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό, όπως ανέφερε, ωφελεί οριζόντια την κοινωνία και οδηγεί σε μικρότερες φορολογικές παρακρατήσεις και για τους συνταξιούχους.

Οι συνταξιούχοι, από την πλευρά τους, πραγματοποιούν - πάντως- συγκέντρωση διαμαρτυρίας αυτή την ώρα έξω από το υπουργείο Εργασίας διεκδικώντας ουσιαστικές αυξήσεις στις συντάξεις και μέτρα ανακούφισης από την ακρίβεια.

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και υπερωρίες

Αναφερόμενη στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι το 2025 καταγράφηκαν 2,5 εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες σε σύγκριση με το 2024, γεγονός που, όπως υπογράμμισε, αποδεικνύει τη βελτίωση στη διασφάλιση της αμοιβής των εργαζομένων.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι αποδοχές αυξήθηκαν κατά 48%, ενώ η αυξημένη συμμόρφωση οδήγησε σε υπερπλεόνασμα 800 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο, όπως είπε, επιστρέφεται στην κοινωνία.

Συλλογικές συμβάσεις και Κοινωνική Συμφωνία

Η υπουργός αναφέρθηκε και στο ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης στην κάλυψη των εργαζομένων. Όπως δήλωσε, με Κοινή Υπουργική Απόφαση θα ανακοινωθεί άμεσα ο οδικός χάρτης πενταετίας που απορρέει από την Κοινωνική Συμφωνία της κυβέρνησης με τους κοινωνικούς εταίρους.

Σύμφωνα με την ίδια, η συμφωνία αυτή αποτελεί μια ιστορική πρωτοβουλία, ενώ στις αρχές του 2026 αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή.

Τέλος, σε ερώτηση για το αγροτικό, η κ. Κεραμέως υπογράμμισε ότι έχουν θεσμοθετηθεί μόνιμες ρυθμίσεις ενίσχυσης των αγροτών, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση δεν έχει αρνηθεί τον διάλογο. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο αρμόδιος υπουργός έχει καλέσει επανειλημμένα όλους τους εμπλεκόμενους να προσέλθουν σε συζήτηση.

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