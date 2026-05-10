Κεραμέως προς ΠΑΣΟΚ: Θα ψηφίσετε το νομοσχέδιο για το μισθολογικό χάσμα;

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να ξεκαθαρίσει τη στάση που θα τηρήσει απέναντι στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για τη μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η υπουργός ανέφερε ότι οι θέσεις που διατυπώνει πλέον το ΠΑΣΟΚ κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, σημειώνοντας ωστόσο ότι σχετικές ρυθμίσεις έχουν ήδη ενσωματωθεί στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας, το οποίο βρίσκεται σε διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους εδώ και περίπου ενάμιση μήνα.

Παράλληλα, η κ. Κεραμέως άφησε αιχμές για τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε προηγούμενες κοινοβουλευτικές διαδικασίες, διερωτώμενη αν το ΠΑΣΟΚ θα στηρίξει τελικά το νομοσχέδιο ή αν θα ακολουθήσει την ίδια τακτική που είχε τηρήσει στην ψηφοφορία για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία σχετικά με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, όπου είχε καταψηφίσει επί της αρχής αλλά είχε υπερψηφίσει επιμέρους διατάξεις.