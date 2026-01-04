ΠΟΣΠΛΑ: Τριήμερες απεργιακές κινητοποιήσεις στις λαϊκές αγορές από 7-9/1 - Τα αιτήματα

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Η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ) ανακοίνωσε τριήμερο πρόγραμμα απεργιακών κινητοποιήσεων, στο πλαίσιο της επ’ αόριστον απεργίας που ξεκινά την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με την ανάρτηση της Ομοσπονδίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Τετάρτη 7 Ιανουαρίου: Συγκέντρωση στην Πλατεία Συντάγματος στις 09:30 και πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών στην οδό Νίκης. Πέμπτη 8 Ιανουαρίου: Συγκέντρωση στις 08:00 στην κεντρική πύλη της Λαχαναγοράς στον Ρέντη. Παρασκευή 9 Ιανουαρίου: Μηχανοκίνητη πορεία με σημείο εκκίνησης Κηφισού και Λένορμαν (παράδρομος στην Παναγίτσα) και προορισμό τα διόδια Αφιδνών.

Στην ανακοίνωση της ΠΟΣΠΛΑ, επισημαίνεται ότι ο θεσμός των λαϊκών αγορών συμπληρώνει 100 χρόνια λειτουργίας, ενώ το μέλλον του παραμένει αβέβαιο.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, η Ομοσπονδία θέτει συγκεκριμένα αιτήματα, με βασικό την τροποποίηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης. Ζητείται επίσης:

Κατάργηση της πρόσθετης φορολόγησης 10% για τον βοηθό, Τερματισμός των τριετιών στη φορολόγηση, Απαλοιφή της φορολόγησης με βάση τον μέσο όρο του ΚΑΔ, Απόσυρση του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής.

Επιπλέον, οι πωλητές διεκδικούν τη μείωση του κόστους παραγωγής για τη διασφάλιση χαμηλών τιμών για τους καταναλωτές, καθώς και τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο σε 120 δόσεις.

Η ΠΟΣΠΛΑ καταλήγει τονίζοντας ότι οι λαϊκές αγορές έχουν όχι μόνο παρόν, αλλά και μέλλον.