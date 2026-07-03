Ακινητοποιημένα τα πλοία στη Ραφήνα παρά τη δικαστική απόφαση - Στο Λαύριο μεταφέρονται δρομολόγια της Seajets

Χωρίς ακτοπλοϊκά δρομολόγια παραμένει σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, το λιμάνι της Ραφήνας, καθώς τα ναυτεργατικά σωματεία προχωρούν στην προγραμματισμένη 24ωρη απεργία, η οποία ξεκίνησε στις 6:00 το πρωί και ολοκληρώνεται στις 6:00 το πρωί του Σαββάτου.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται παρά το γεγονός ότι το βράδυ της Πέμπτης το αρμόδιο δικαστήριο έκρινε την απεργία παράνομη και καταχρηστική, ύστερα από προσφυγή του Συνδέσμου Εφοπλιστών Ταχύπλοων. Σύμφωνα με εκπροσώπους των ναυτεργατών, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες δεν είχε επιδοθεί επίσημα η δικαστική απόφαση στα σωματεία.

Το σκεπτικό της απόφασης αφορά κυρίως διαδικαστικά ζητήματα που σχετίζονται με την προκήρυξη της απεργίας, όπως η τήρηση της οκταήμερης προθεσμίας έγγραφης γνωστοποίησης προς τους εργοδότες και τις αρμόδιες αρχές, καθώς και ο ορισμός προσωπικού ασφαλείας.

Συνδικαλιστικός σουρεαλισμός…

Από την πλευρά τους, τα ναυτεργατικά σωματεία επιμένουν ότι η κινητοποίηση πραγματοποιείται κανονικά, υποστηρίζοντας ότι στο λιμάνι της Ραφήνας έχουν δημιουργηθεί σοβαρά προβλήματα ασφάλειας λόγω της αυξημένης συγκέντρωσης δρομολογίων και της ανεπάρκειας των υφιστάμενων υποδομών.

Τώρα το πως ακριβώς λύνετε το πρόβλημα συνωστισμού των πλοίων στο λιμάνι της Ραφήνας με μια απεργία στα πλοία της ακτοπλοΐας, σε μια περίοδο μάλιστα αυξημένης επιβατικής κίνησης λόγω του πρώτου κύματος των θερινών αδειών, αυτό είναι ένα ερώτημα στο οποίο δεν μπορεί να δοθεί μια λογική απάντηση, εκτός και αν είσαι συνδικαλιστής…

Στο μεταξύ, προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις για το επιβατικό κοινό, η Seajets ανακοίνωσε ότι μεταφέρει εκτάκτως στο λιμάνι του Λαυρίου τα προγραμματισμένα δρομολόγιά της από και προς τη Ραφήνα. Τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τήνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα πραγματοποιηθούν από το Λαύριο, ενώ οι επιβάτες καλούνται να ενημερωθούν εγκαίρως για τις αλλαγές πριν την αναχώρησή τους.