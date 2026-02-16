ΔΥΠΑ: Νέα προγράμματα κατάρτισης για κρατούμενους σε Δράμα και Νιγρίτα

Τρία νέα εξειδικευμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης υλοποιεί η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στα Σωφρονιστικά Καταστήματα Δράμας και Νιγρίτας, ενισχύοντας έμπρακτα τη στρατηγική της για κοινωνική επανένταξη και ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, από σήμερα - Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου - ξεκίνησαν: «Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ» (80 ώρες): 40 κρατούμενοι του Σωφρονιστικού Καταστήματος Δράμας αποκτούν βασικές ψηφιακές δεξιότητες, χρήση εφαρμογών γραφείου και αξιοποίηση του διαδικτύου.

«Συντήρηση και Επισκευή Κλιματιστικών» (250 ώρες): 20 κρατούμενοι του Σωφρονιστικού Καταστήματος Δράμας εκπαιδεύονται στη σύνδεση, εγκατάσταση, έλεγχο και συντήρηση σύγχρονων μονάδων κλιματισμού, αποκτώντας δεξιότητες με άμεση ζήτηση στην αγορά εργασίας. Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, η ΔΥΠΑ επενδύει συστηματικά στην κατάρτιση ευάλωτων ομάδων, ενισχύοντας τις δεξιότητες που ζητά η αγορά και δημιουργώντας ουσιαστικές προϋποθέσεις επανένταξης, αφού η επαγγελματική κατάρτιση αποτελεί κρίσιμο εργαλείο κοινωνικής συνοχής και δεύτερης ευκαιρίας. Περισσότερες πληροφορίες: www.dypa.gov.gr/nea-anakoinwseis