ΔΥΠΑ: Νέα προγράμματα κατάρτισης για κρατούμενους σε Δράμα και Νιγρίτα

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, από σήμερα - Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου - ξεκίνησαν:
- «Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ» (80 ώρες): 40 κρατούμενοι του Σωφρονιστικού Καταστήματος Δράμας αποκτούν βασικές ψηφιακές δεξιότητες, χρήση εφαρμογών γραφείου και αξιοποίηση του διαδικτύου.
- «Συντήρηση και Επισκευή Κλιματιστικών» (250 ώρες): 20 κρατούμενοι του Σωφρονιστικού Καταστήματος Δράμας εκπαιδεύονται στη σύνδεση, εγκατάσταση, έλεγχο και συντήρηση σύγχρονων μονάδων κλιματισμού, αποκτώντας δεξιότητες με άμεση ζήτηση στην αγορά εργασίας.
Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, η ΔΥΠΑ επενδύει συστηματικά στην κατάρτιση ευάλωτων ομάδων, ενισχύοντας τις δεξιότητες που ζητά η αγορά και δημιουργώντας ουσιαστικές προϋποθέσεις επανένταξης, αφού η επαγγελματική κατάρτιση αποτελεί κρίσιμο εργαλείο κοινωνικής συνοχής και δεύτερης ευκαιρίας.
