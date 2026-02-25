e-ΕΦΚΑ: Από 1 Μαρτίου η νέα περίοδος ασφαλιστικής ικανότητας – Τι πρέπει να ξέρετε
Εργασιακά
13:05 - 25 Φεβ 2026

e-ΕΦΚΑ: Από 1 Μαρτίου η νέα περίοδος ασφαλιστικής ικανότητας – Τι πρέπει να ξέρετε

Reporter.gr Newsroom
Η περίοδος χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας, σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, καλύπτει το διάστημα από 1η Μαρτίου 2026 έως 28 Φεβρουαρίου 2027.

Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας είναι οι εξής:

- Για μισθωτούς ασφαλισμένους: Συμπλήρωση τουλάχιστον 50 ημερών ασφάλισης είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2025) είτε κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

- Για μη μισθωτούς ασφαλισμένους (ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες): Οι νεοεισερχόμενοι στην ασφάλιση πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δύο μήνες ασφάλισης το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ή το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταβολή των απαιτούμενων ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Παράλληλα τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση ότι για άμεση καταχώρηση της καταβολής και την ενημέρωση του μηχανογραφικού συστήματος Μη Μισθωτών σε πραγματικό χρόνο παρέχεται και προτείνεται η δυνατότητα της συναλλαγής με το σύστημα IRIS, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του DASHBOARD-my ΕΦΚΑ και της εφαρμογής myΕΦΚΑ mobile.

Επιπλέον, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών πραγματοποιείται και μέσω του συστήματος online ΔΙΑΣ.

Με την καταβολή των καθυστερούμενων εισφορών με το παραπάνω τρόπο δεν ανανεώνεται αυτόματα η ασφαλιστική ικανότητα σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ.

Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να απευθύνονται στην Τοπική Διεύθυνση ή να υποβάλλουν ηλεκτρονικό αίτημα μέσω της υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ «Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε μη μισθωτούς».

Ειδικές ρυθμίσεις για μη μισθωτούς

Ετήσια ασφαλιστική ικανότητα χορηγείται εφόσον οι συνολικές οφειλές στον e-ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ (2017-2025) δεν υπερβαίνουν τα 100 ευρώ.

Μηνιαία ασφαλιστική ικανότητα χορηγείται εφόσον υπάρχει ενεργή ρύθμιση οφειλών και τηρείται κανονικά.

Ενημέρωση

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να ελέγχουν την ασφαλιστική τους ικανότητα μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Ασφαλιστική Ικανότητα» στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ.

Οι ασφαλισμένοι θα έχουν τη δυνατότητα για τον μήνα Μάρτιο να διορθώσουν θέματα με την ασφαλιστική τους ικανότητα μέσω οποιαδήποτε Τοπικής Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ, ανεξαρτήτως ασφαλιστικής υπαγωγής.

