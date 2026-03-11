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ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2026: Άνοιξαν οι αιτήσεις για 2.628 θέσεις μόνιμου προσωπικού
Εργασιακά
16:04 - 11 Μαρ 2026

ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2026: Άνοιξαν οι αιτήσεις για 2.628 θέσεις μόνιμου προσωπικού

Reporter.gr Newsroom
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Ξεκίνησε από το ΑΣΕΠ η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τους υποψηφίους που συμμετέχουν στην προκήρυξη 1ΓΒ/2026.

Η συγκεκριμένη προκήρυξη αφορά την κάλυψη συνολικά 2.628 θέσεων μόνιμου προσωπικού καθώς και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), σε διάφορους κλάδους και ειδικότητες φορέων του Δημοσίου. Πρόκειται για το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, στο οποίο συμμετέχουν όσοι έλαβαν μέρος στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό της πρόσκλησης/προκήρυξης 1Γ/2025 του ΑΣΕΠ (Α.Σ.Ε.Π. 14 και 15), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 4765/2021, όπως ισχύει.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ακολουθώντας τις οδηγίες που περιγράφονται στην προκήρυξη, συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο Β΄ και στο Παράρτημα ΣΤ΄. Στην ηλεκτρονική αίτηση εμφανίζονται ήδη συμπληρωμένοι οι κωδικοί που αφορούν τους τίτλους σπουδών και τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα, με βάση τα στοιχεία που είχαν δηλώσει οι υποψήφιοι κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας (1Γ/2025).

Η περίοδος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών ξεκίνησε την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 στις 08:00 και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 στις 14:00. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της διαδρομής στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ: www.asep.gr → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Αίτηση.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία του Β΄ σταδίου του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου, σύμφωνα με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΑΣ.2.0/199/οικ.6379/11.04.2025 (Β΄1889).

Το ΑΣΕΠ επισημαίνει στους υποψηφίους ότι, για την αποφυγή προβλημάτων στη λειτουργία του συστήματος υποβολής αιτήσεων, καλό είναι να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Ενδεχόμενη αυξημένη κίνηση στο διαδίκτυο ή τεχνικά προβλήματα σύνδεσης μπορεί να δημιουργήσουν δυσκολίες ή ακόμη και να καταστήσουν αδύνατη την υποβολή της αίτησης.

Παράλληλα, το ΑΣΕΠ διευκρινίζει ότι δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που η ηλεκτρονική αίτηση δεν καταστεί δυνατό να υποβληθεί εξαιτίας τέτοιων παραγόντων. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των υποψηφίων έχει δημοσιευτεί και σχετικό γράφημα που παρουσιάζει τον αριθμό επισκέψεων ανά ώρα στον διαδικτυακό κόμβο του ΑΣΕΠ.

Για τεχνικά ζητήματα που αφορούν αποκλειστικά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Διαχείρισης Δεδομένων του ΑΣΕΠ μέσω του συνδέσμου https://www.asep.gr/helpdesk επιλέγοντας «Δημιουργία Ερωτήματος» και στη συνέχεια «Τεχνικές ερωτήσεις». Εναλλακτικά μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο 2131319100 (Επιλογή 3) τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 20:00 και τις αργίες από 10:00 έως 16:00, με εξαίρεση την 25η Μαρτίου 2026.

Για γενικές πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την προκήρυξη ή τη διαδικασία συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ μέσω της ίδιας πλατφόρμας helpdesk, επιλέγοντας «Γενικές διευκρινίσεις», ή τηλεφωνικά στο 2131319100 (Επιλογή 2), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 14:00.

Τέλος, το ΑΣΕΠ συστήνει στους υποψηφίους, πριν επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του, να ανατρέχουν στις ενότητες «Συχνές Ερωτήσεις» και «Εγχειρίδια Χρήσης» που βρίσκονται στο πεδίο «Βοήθεια» της ιστοσελίδας, όπου παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία.

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