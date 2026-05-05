ΗΠΑ: Πτώση στις κενές θέσεις εργασίας τον Μάρτιο, αλλά άλμα στις προσλήψεις
Ειδήσεις
18:23 - 05 Μάι 2026

ΗΠΑ: Πτώση στις κενές θέσεις εργασίας τον Μάρτιο, αλλά άλμα στις προσλήψεις

Reporter.gr Newsroom
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Τον Μάρτιο καταγράφηκε μείωση στις ανοικτές θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, αν και η εικόνα της αγοράς εργασίας εμφανίζει μικτές ενδείξεις, με την αύξηση των προσλήψεων να υποδηλώνει προσπάθεια σταθεροποίησης.

Τον Μάρτιο καταγράφηκε μείωση στις ανοικτές θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, αν και η εικόνα της αγοράς εργασίας εμφανίζει μικτές ενδείξεις, με την αύξηση των προσλήψεων να υποδηλώνει προσπάθεια σταθεροποίησης.

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